Ksiądz kulturysta robi furorę. Bije rekord za rekordem

Osoby duchowne coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych, które wykorzystują jako narzędzie do propagowania wiary. Niektórzy z nich robią to jednak w dosyć ostry sposób. "Lepszy pusty Kościół, niż pełen diabłów" - pisał kilka miesięcy temu ksiądz, który stanowczo zareagował na historię z konfesjonału opowiedzianą przez Joannę Jędrzejczyk. Mimo to nie wszyscy decydują się na tak radykalne metody, czego doskonałym przykładem jest Giuseppe Fusari.

Giuseppe Fusari robi furorę w mediach społecznościowych. Połączył kulturystkę z kapłaństwem

To włoski ksiądz diecezji Brescia, który za pośrednictwem mediów społecznościowych próbuje przybliżyć religię katolicką młodym ludziom, wykorzystując do tego bardzo przystępne i oryginalne metody. Fusariemu bycie kapłanem nie przeszkadza w aktywnym budowaniu spektakularnej sylwetki kulturysty. Z tego powodu duchowny został okrzyknięty przez fanów "kapłanem kulturystą". Na filmach i zdjęciach często można zobaczyć go w obcisłych koszulach, którym towarzyszy koloratka.

Na profilu Instagram Giuseppe Fusari zebrał niemal 60 tys. obserwujących, z którymi regularnie dzieli się refleksjami, prowadzi wykłady teologiczne oraz transmisje na żywo. Jego transmisje biją rekordu popularności. Ksiądz nie wstydzi się również swoich tatuaży, które często eksponuje na publikowanych materiałach. Oprócz tego Fusari jest także wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca Pana Jezusa, pisarzem oraz historykiem sztuki.

Ksiądz posiada także kanał na platformie YouTube, gdzie udostępnia ponad godzinne wykłady na różne tematy religijne i kulturowe. "To postać, obok której nie można przejść obojętnie" - stwierdza wprost włoski portal ilfattoquotidiano.it. Oprócz obszernej wiedzy Giuseppe Fusari może również pochwalić się muskularną sylwetką, której z pewnością zazdrości mu niejeden sportowiec.