Na jaw wychodzą kolejne informacje w sprawie śmierci 19-latki po stosunku z piłkarzem

Jakiś czas temu media obiegła informacja o śmierci 19-latki. Do wielkiej tragedii doszło we wtorek 30 stycznia w Sao Paulo w Brazylii. Livia Gabriele da Silva spotkała się z Dimasem Candido de Oliveiro Filho w jego domu, gdzie dwukrotnie uprawiali seks. Stosunek odbył się za obopólną zgodą. W jego trakcie 19-latka poczuła się słabo, a po chwili straciła przytomność. Zdaniem piłkarza Corinthians kobieta zemdlała po tym, jak zobaczyła krew wydobywającą się z miejsc intymnych.

Sekcja zwłok wykazała, że ta miała pięciocentymetrowe rozcięcie w okolicach pochwy, które doprowadziło do krwotoku. Ponadto 19-latka miała doświadczyć czterech zatrzymań krążenia. Pierwsze z nich miało miejsce w domu piłkarza. Zawodnik w momencie, kiedy zorientował się, że kobieta straciła przytomność, natychmiast wezwał karetkę i przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych. Do kolejnych zatrzymań akcji krążeniowo-oddechowej doszło w karetce i w szpitalu. Ostatecznie lekarzom nie udało się uratować kobiety, która zmarła w szpitalu.

Ujawniono treść wiadomości między 19-latką i brazylijskim piłkarzem

Portal jornaldaparaiba.com.br, powołując się na informacje programu "Fantastico" w TV Globo, ujawnił, że piłkarz i córka emerytowanego żołnierza pisali do siebie wiadomości, w których nie ukrywali powodu spotkania. 30 stycznia Dimas Candido napisał 19-latce, że ich stosunek musi odbyć się z użyciem prezerwatywy, na co kobieta przystała. Przed dotarciem do miejsca docelowego 19-latka w wiadomości podkreśliła, że "jest gotowa" i zapytała: "chcesz, żebym przyszła już teraz czy zaraz?". Zawodnik Corinthians odpisał, że "za chwilę". "Idę kochanie" - tak brzmiała treść ostatniego komunikatu kobiety.

Śmierć kobiety wstrząsnęła całą Brazylią. Dimas Candido de Oliveiro Filho złożył już zeznania w tej sprawie. Piłkarz zarzekał się, że nie zażywali narkotyków ani nie pili alkoholu. Stwierdził również, że podczas stosunku nie został użyty żaden przedmiot. Prawnik rodziny zmarłej nie wierzy słowom Brazylijczyka. Policja nadal bada sprawę.