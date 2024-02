Polski bohater! Sam udaremnił napad na bank. "Tylko głupi by się nie bał"

Do zdarzenia doszło w piątek 2 lutego. Do oddziału jednego z banków spółdzielczych przy ul. Kamiennej we Wrocławiu wszedł agresywny mężczyzna. Z nożem w ręku usiłował sterroryzować kasjerkę i zażądał pieniędzy. Miał też grozić jej atrapą pistoletu. Kobieta zachowała jednak zimną krew i w porę zawołała pracownika ochrony.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Polski sportowiec zatrzymał przestępcę. To syn wybitnego trenera. "Trzeba było działać"

Jak podaje portal tuOława.pl, okazał się nim Paweł Ostapski - syn znanego trenera podnoszenia ciężarów Waldemara Ostapskiego, który sam trenuje tę dyscyplinę sportu w klubie MAKS Tytan Oława. Choć jako ochroniarz w banku pracował dopiero od czterech miesięcy, wiedział, jak się zachować. Szybciutko uderzył napastnika pałką teleskopową i wytrącił mu broń. Zaskoczony sprawca zbiegł, ale po kilkudziesięciu minutach i tak ujęła go policja.

Za swój bohaterski czyn Ostapski otrzymał gratulacje i podziękowania od firmy ochroniarskiej, w której jest zatrudniony oraz dyrekcji banku. Sam zachowuje jednak olbrzymią skromność. - Była chwila zawahania i trochę strachu, ale to jest normalne. Tylko głupi by się nie bał. Taka jest jednak moja praca, że trzeba było działać. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nikomu nic się nie stało. Było w tym wszystkim dużo szczęścia - powiedział w rozmowie z Interią.

Ojcem ochroniarza jest Waldemar Ostapski, który w przeszłości współpracował z wybitnymi polskimi sztangistami m.in. z Szymonem Kołeckim, Grzegorzem Kleszczem czy Marietą Gotfryd. Był także trenerem kobiecej reprezentacji narodowej. - Tak, jestem dumny z syna. W pewnym sensie ryzykował, ale tak trzeba - przyznał szkoleniowiec serwisowi tuOława.pl