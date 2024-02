Poruszyli temat bachaty. Lewandowskiemu aż zabłysły oczy. "Dokładnie, są plusy"

- Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy [...] Mogę też już powiedzieć, że będę chciała rozwijać ten projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - mówiła niedawno Anna Lewandowska, która zaczęła już organizować kursy bachaty na barcelońskich ulicach. Taniec stał się ważnym elementem jej życia, co niejednokrotnie podkreślała sama 35-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Lewandowski zazdrosny o zmysłowy taniec żony? "Zrozumiałem, o co w tym chodzi"

W zeszłym roku Lewandowska często chwaliła się filmikami z lekcji bachaty, podczas których towarzyszył jej trener Mathias Font. Ze względu na specyfikę tańca żona kapitana reprezentacji Polski mocno zbliżała się do tanecznego partnera, co wywołało zdziwienie u wielu fanów. Ostatnio o zmysłowych ruchach żony w towarzystwie latynoskich tancerzy wypowiedział się sam Robert Lewandowski.

W wywiadzie dla Foot Trucka napastnik Barcelony przyznał, że nie jest zazdrosny, ponieważ sam lubi tańczyć i od początku znał cel spotkań żony. - Ja zawsze miałem dryg do tańca. Próbowałem też tańczyć bachatę. Jest to fajne, ale nie jestem w tym mistrzem. Kiedy zobaczyłem, jak Ania zaczęła tańczyć... - mówił Lewandowski, po czym w tej samej chwili przerwał mu prowadzący wywiad Łukasz Wiśniowski. - To byłeś zazdrosny? Ja bym był - od razu dopytał dziennikarz. - Nie. Jak ktoś widzi to pierwszy raz, to może powiedzieć: O co chodzi? Ja byłem przy tym od początku, więc zrozumiałem, o co chodzi - odpowiedział piłkarz.

- Ona będzie tańczyć bachatę z jakimś 'Alvaro', to ty możesz z jakąś 'Marią'. Swoje ugrałeś - zażartował ponownie Wiśniowski. - No dokładnie, są plusy - odpowiedział z uśmiechem na twarzy Robert Lewandowski. W dalszej części rozmowy 35-latek zdradził, że jednym z talentów, który chciałby mieć, jest śpiew.

A jak Lewandowskiemu idzie na boisku? Ostatnio polski napastnik strzelił bramkę w ligowym meczu przeciwko Deportivo Alaves, przyczyniając się do zwycięstwa Barcelony 3:1. Obecnie mistrzowie Hiszpanii z 50. punktami na koncie zajmują trzecie miejsce w tabeli.