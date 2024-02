Gigantyczny sukces Polaka! Nitras od razu pośpieszył z gratulacjami

Od poniedziałku 29 stycznia na kanaryjskiej wyspie Lanzarote trwały mistrzostwa świata, w których Polacy mogli liczyć na medal Pawła Tarnowskiego. 29-latek stratował w windsurfingowej klasie iQFoil najpierw bez problemów przebrnął serie kwalifikacyjne, a następnie awansował do strefy medalowej. W niej spisał się wręcz niesamowicie i odniósł wielki sukces.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Paweł Tarnowski wicemistrzem świata. Sławomir Nitras gratuluje sukcesu

Z relacji na oficjalnej stronie Polskiego Związku Żeglarskiego dowiadujemy się, że Tarnowski w ćwierćfinale stoczył "epicką walkę" z Nicolasem Goyardem (mistrz świata 2021) i Louisem Pignoletem, a w półfinale spóźnił start i zajmował dopiero czwartą pozycję, ale zdołał dopłynąć drugi.

Z kolei w finale Polak stoczył bój z broniącym tytułu mistrza świata Luuciem van Opzeelandem i zdołał go pokonać. Zawody wygrał Włoch Nicolo Renna i to on zdobył złoty medal, ale Paweł Tarnowski został wicemistrzem świata.

- To niesamowite uczucie, jestem przeszczęśliwy. Cieszę się przede wszystkim z tego, że za tym medalem stoi ciężka praca i charakter, wojownika, jaki musiałem pokazać. Teraz chwilę odpoczynku i kolejne ciężkie treningi po to, by powalczyć o kolejne medale, może już za pół roku na Igrzyskach Olimpijskich - powiedział po gigantycznym sukcesie 29-latek.

Osiągnięcie Tarnowskiego zauważył również Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras. Postanowił on pogratulować Polakowi medalu wpisem w serwisie X (dawniej Twitter). "Wielkie gratulacje dla pana Pawła Tarnowskiego. Ogromny sukces i to w roku olimpijskim" - napisał minister.

Teraz jako wicemistrz świata Paweł Tarnowski będzie także jednym z faworytów do medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zmagania we Francji rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.