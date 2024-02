Boniek skomentował start Stanowskiego w wyborach. Nagle szpilka w Dudę

Kolejne wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku. Wtedy zakończy się druga kadencja Andrzeja Dudy. Z ostatnich sondaży wynika, że obecnie numerem jeden wśród ankietowanych jest Rafał Trzaskowski, a tuż za nim są Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia. Poza tym wśród kandydatów znajduje się Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Robert Biedroń. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził sondaż dla "Onetu", z którego wynika, że frekwencja w wyborach może przekroczyć próg 75 procent.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Niewykluczone, że w wyborach prezydenckich wystartuje też Krzysztof Stanowski, a więc znany dziennikarz i twórca "Kanału Zero". - Nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany - chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka. Mam zamiar nagrywać na ten temat vlogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała - przekazał Stanowski podczas wywiadu z prezydentem Dudą. - Doradzam, jeżeli jest poważna grupa ludzi, która chce, by był pan kandydatem na prezydenta - odpowiedział Duda.

Boniek mówi o starcie Stanowskiego w wyborach prezydenckich

W trakcie programu "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek postanowił się wypowiedzieć na temat wyborów prezydenckich. Były prezes PZPN odniósł się do słów Stanowskiego, że zamierza wziąć udział w wyborach. - Czy zgłaszam się na prezydenta? Słyszałem, że wczoraj się Stanowski zgłosił do tego. Potem odpowiedział mu Najman. To nie chodzi o wybranie klauna, tylko prezydenta, który reprezentuje cały kraj. Jakby Stanowski wystartował, to nie wiem, czy z Dudą by wtedy wygrał, czy przegrał - powiedział Boniek. Dodajmy, że o tym się nie dowiemy, bo w świetle prawa Andrzej Duda nie może już kandydować na prezydenta. Za to Boniek wprost powiedział, że kandydować nie zamierza.

Roman Kołtoń postanowił dopytać Bońka o to, czy może chciałby spróbować swoich sił w wyborach do europarlamentu. - A dlaczego ja mam iść do europarlamentu? Reprezentuję Polskę zawsze dobrze, do czego jest mi to potrzebne? Jak ja powiem coś pozytywnego o partii X, to ci z partii Y mówią coś innego. Mam sposób na życie, to nie jest mi potrzebne. Mnie to nie interesuje, jestem człowiekiem niezależnym. Śmiać mi się chce, że chcą mnie przypisać do komuny - dodał były prezes polskiej federacji.

- Od polityki jestem daleko, 25 proc. polityków w tym Sejmie są prawdziwymi politykami, a reszta się do tego dokleiła, bo można się ustawić, być prawie bezkarnym. Mi polityka jest niepotrzebna. Dzisiaj nie ciągnie mnie do europosłowania - podsumował.