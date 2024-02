Boniek dostał pytanie o CPK i się zaczęło. "Jakiś hejt prawicowy"

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości powrócił pomysł powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w zamierzeniu miał być wielkim lotniskiem między Warszawą a Łodzią. Nowy rząd nie podjął jeszcze decyzji, co dalej z tą inwestycją. - To był głupi plan głupiego rządu, żeby wyrzucić na śmietnik 10 mld. Jeśli masz dwa lotniska i potencjalnie trzecie w Radomiu, to nie budujesz centralnego lotniska od nowa - mówił Michael O'Leary, prezes linii lotniczej Ryanair.

W tym temacie, a także w innych kwestiach politycznych, często wypowiada się Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezes UEFA. Ma on wątpliwości co do CPK, ponieważ Polska ma masę lotnisk, które można udoskonalić. "Plus piękne nowoczesne, które można jeszcze usprawnić, lotniska w prawie wszystkich miastach wojewódzkich" - napisał Boniek w nawiązaniu do słów o trzech lotniskach, zgadzając się z opinią O'Leary'ego.

Boniek mówi o CPK. Tu ma wątpliwości. "Koniunkturalizm polityków do tej pory"

Boniek postanowił rozwinąć wątek CPK w trakcie "Prawdy Futbolu" u Romana Kołtonia. Były prezes PZPN odniósł się do reakcji, jakie wywołują jego wpisy na ten temat w mediach społecznościowych. - Widzę, że byłem trochę obrażany przez jakiś hejt prawicowy, nie wiem dlaczego. Ja uważam, że jeśli Polska ma potrzebę zbudować nowy piękny port lotniczy, to chciałbym wiedzieć o nim jak najwięcej. Jak wejdę w internet, zacznę analizować, to widzę, że bardziej mówimy o jakimś koniunkturalizmie polityków do tej pory, a nie o konkretach. Chciałem spojrzeć na konkrety i ciężko je gdziekolwiek znaleźć - powiedział.

- Ja bym chciał wiedzieć: okej, robimy CPK, ale co się dzieje z Okęciem i Modlinem? Chciałbym uspokoić Annę-Marię Żukowską z Lewicy, która na Twitterze mnie pyta, czy ja latałem z Modlina. W ostatnich pięciu latach to nawet 20-30 razy. Dzisiaj CPK to jest "dziecko PiS-u", ale za pięć minut pewnie zrobią korekty. Co się stanie z regionalnymi lotniskami? Czy CPK zmniejszy ich ważność? Mówi się, że Łódź i Bydgoszcz mogą na tym stracić. Żeby być blisko Zachodu, trzeba mieć lotnisko. Czytałem, że LOT chwalił się w 2023 roku, że obsłużył 13 mln pasażerów. A tu miałby być przepływ 40 mln pasażerów w rok - dodaje Boniek.

- Możemy wybudować coś pięknego, fajnego, mi to nie przeszkadza, ale to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Przy okazji CPK słyszę, że zrobiliby kolej. Powinniśmy mieć fantastyczną kolej, wtedy cały transport można by było ustawić na szyny. Politycy lubią obiecywać. Jak CPK pójdzie do przodu, to kto będzie ojcem sukcesu? Wydano już 2,5 mld złotych. To wszystko ma to powstać niby w cztery lata, jak sam Stadion Narodowy tyle budowano. Mam tyle znaków zapytania dotyczących tego przedsięwzięcia - podsumował Boniek.