Do tragedii doszło we wtorek 30 stycznia. Tego dnia Livia Gabriele da Silva wyszła z domu i powiedziała rodzicom, że idzie spotkać się z przyjacielem do restauracji, by obejrzeć mecz Corinthians z Sao Paulo. Jak informują brazylijskie media, młoda kobieta jednak nie poszła w wyznaczone przez siebie miejsce. Portal terra.com.br przekazał, że Livia Gabriele da Silva spotkała się z Dimasem Candido de Oliveiro Filho w jego domu, gdzie uprawiali seks. Stosunek odbył się za obopólną zgodą.

Nie żyje Livia Gabriele da Silva. Miała cztery zatrzymania krążeniowo oddechowe

19-latka podczas aktywności seksualnej źle się poczuła, a następnie straciła przytomność. Zawodnik Corinthians twierdzi, że kobieta zasłabła na widok krwi wydostającej się z okolic intymnych. Sekcja zwłok wykazała, że Livia Gabriele da Silva miała krwotok w drogach rodnych, który został wywołany około 5-centymetrowym rozcięciem w okolicach pochwy.

Diariodepernambuco.com.br ujawniło, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było "pęknięcie w zatoce Douglasa z przedłużeniem do lewej ściany pochwy". Zatoka Douglasa to zagłębienie odbytniczo-maciczne, który mieści się między tylną ścianą macicy a przednią ścianą odbytnicy.

Co więcej, 19-latka miała doświadczyć czterech zatrzymań krążenia. Pierwsze z nich miało miejsce w domu piłkarza. Zawodnik w momencie, kiedy zorientował się, że kobieta straciła przytomność, wezwał karetkę i przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych. Do kolejnych zatrzymań akcji krążeniowo-oddechowej doszło w karetce i w szpitalu. Ostatecznie, lekarze nie uratowali kobiety, która zmarła w szpitalu. Livia Gabriele da Silva była córką emerytowanego żołnierza Rubensa Chagasa Matosa oraz studentką pielęgniarstwa. Dimas Candido de Oliveiro Filho zarzekał się, że nie zażywali narkotyków ani nie pili alkoholu.

Podejrzana śmierć. Wszczęto śledztwo

Jej śmierć wstrząsnęła całą Brazylią, a przyczyny jej śmierci zostały uznane za "zagadkowe". Z tego powodu wszczęto śledztwo w tej sprawie. W domu zawodnika znaleziono ręczniki i prześcieradła z dużą ilością krwi.

Prawnik młodego zawodnika Corinthians podkreślił, że ten pozostaje do dyspozycji policji w celu udzielenia wyjaśnień. "Jest bardzo wstrząśnięty i przerażony tym wszystkim". Głos w tej sprawie zabrał również klub Candido, który opublikował stosowne oświadczenie. "Corinthians informuje, że uważnie śledzi rozwój faktów związanych ze zdarzeniem z udziałem jednego z jego kluczowych sportowców we wtorek wieczorem, 30 stycznia 2014 roku. Podkreślamy, że klub oczekuje na zbadanie faktów i jest gotowy do współpracy z władzami" - napisano.