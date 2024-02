Dziennikarka sportowa zmieniła nazwisko. To zasługa byłego reprezentanta Polski

Karolinie Mikołajczyk to polska dziennikarka sportowa i prezenterka telewizyjna. Zdobyła popularność dzięki pracy w Canal+. Wielu kibiców kojarzy ją przede wszystkim z meczów żużlowej PGE Ekstraligi, gdzie prowadziła studio i przeprowadzała wywiady z zawodnikami, trenerami czy działaczami. Prowadziła też magazyn Speedway+.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

O początkach pracy w telewizji opowiedziała kilka lat temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". - Studiowałam we Wrocławiu dziennikarstwo sportowe, a jednym z zaliczeń były praktyki w telewizji albo radiu. W tamtym czasie prowadziłam stronę internetową Rafałowi Dobruckiemu, który komentował turnieje SGP w Canal+. Poprosiłam go o pomoc w załatwieniu mi tam praktyk, na które się dostałam. Po roku wysłałam tam CV, rzuciłam wszystko i wyprowadziłam się do Warszawy. Wierzyłam, że uda mi się spełnić marzenie. Po miesiącu pobytu w stolicy odezwał się kolega z Canal+ z pytaniem, czy jestem nadal zainteresowana, bo odeszła jedna osoba i kogoś potrzebują - wyznała dziennikarka.

Karolinie Mikołajczyk wzięła ślub i zmieniła nazwisko. Tak teraz nazywa się dziennikarka sportowa

Z upływem czasu zmieniła nazwisko na Wieszczycka. Powodem tej decyzji było zawarcie małżeństwa ze swoim wieloletnim partnerem Tomaszem Wieszczyckim, który jest bardzo dobrze znany polskim kibicom piłki nożnej. Małżeństwo razem wychowuje dwójkę dzieci - Emilkę i Jasia.

W kwietniu 2022 roku Wieszczycka opuściła telewizję. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. "Dziwne to uczucie nie spieszyć się w niedzielę na żużel, a oglądać go w tv. W tym sezonie niestety się nie zobaczymy. Powodzenia moja kochana canalowa ekipo. A kibicom nie mówię 'żegnam', tylko 'mam nadzieję, że do zobaczenia'. Fajnie, że jesteście" - pisała.

Mężem Karoliny jest Tomasz Wieszczycki, który rozpoczął piłkarską karierę w ŁKS-ie Łódź, skąd trafił do Legii Warszawa. Później grał w Le Havre AC (Francja), OFI Kreta (Grecja), Polonii Warszawa i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Ma swoim koncie ma mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. W barwach reprezentacji Polski wystąpił w 13 spotkaniach, strzelając trzy gole. Wieszczycki odwiesił buty na kołek na początku lipca 2004 roku. Aktualnie spełnia się w roli komentatora i eksperta piłkarskiego.