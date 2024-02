Stanowski kandydatem na prezydenta. Jest reakcja Najmana

Przez ostatnie tygodnie było głośno o zakończeniu współpracy między Krzysztofem Stanowskim a Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowskim i Michałem Polem, a więc resztą współzałożycieli Kanału Sportowego. Stanowski sprzedał swoje udziały spółce Maciejowi Wandzlowi i zapowiedział otwarcie nowego projektu. W czwartek 1 lutego oficjalnie ruszył Kanał Zero. Na ten moment kanał YouTube zgromadził ponad 637 tysięcy obserwujących, a liczba stale rośnie.

Krzysztof Stanowski ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2025 roku

W trakcie czwartkowego programu Stanowski zapowiedział, że w piątek ukaże się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa z głową państwa miała premierę około godziny 20:30. Pod koniec spotkania dziennikarz zapowiedział, że zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Panie prezydencie, jakby nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z tym zamierzam to zrobić - zapowiedział Stanowski.

Jest odpowiedź Marcina Najmana na słowa Krzysztofa Stanowskiego

Słowa Stanowskiego poruszyły Marcina Najmana tak mocno, że nie mógł przejść obok nich obojętnie. Za pośrednictwem Instagrama opublikował film, na którym ogłosił, że także wystartuje w wyścigu o pałac.

- W świetle obecnych faktów cesarz nie może pozostać obojętny, dlatego postanowiłem, że również wystartuję w wyborach prezydenckich. Nie mogę pozostawić całego ludu cesarskiego na pastwę takich nikczemników. No bo czego możemy spodziewać się po nowym prezydencie Stano Wybielaczu na samym początku kadencji? No przede wszystkim ułaskawienia "Fryzjera", ustawowe zakazanie pytań Czesławowi o 711 połączeń i tego typu regulacje. Moi drodzy, nie możemy do tego dopuścić. To, czego będę domagał się jeszcze w prawyborach, to debaty. Debaty pomiędzy mną - cesarzem - a Stano Wybielaczem - stwierdził.

Następnie założył koronę i kontynuował swoje przemówienie. - Cesarz was nie zostawił moi drodzy, cesarz jest łaskawy i dlatego podejmę to wyzwanie i stanę w szklanki ze Stano Wybielaczem w kampanii prezydenckiej - dodał "samozwańczy cesarz freak fightów".

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Mam nadzieję, że to ponury żart. Nasz kraj nie może mieć prezydenta, przy którym worek ziemniaków jest jak Mike Tyson. Pozdrawiam Marcin!", "Kiedy ty dorośniesz" - czytamy. Nie zabrakło również pozytywnych reakcji ze strony fanów. "Do boju", "Masz mój głos" - pisali internauci.