"Książulo" zamówił catering Lewandowskiej i wydał wyrok. Zdradził też cenę

Anna Lewandowska od kilku lat spełnia się na kilku płaszczyznach. Jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce, a także właścicielkom prosperujących firm. W biznesowym portfolio 35-latki znajduje się m.in. marka kosmetyczna, firma ze zdrową żywnością, aplikacja do ćwiczeń, a także własny catering dietetyczny. W październiku żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, że jej celem jest otworzenie siłowni i szkoły tańca w Hiszpanii.

Co ciekawe, w niedawnym wywiadzie trenerka fitness zdradziła, że do wszystkiego doszła sama i zapewniła, że mąż nie zainwestował "ani złotówki" w jej biznesy. - Wielu osobom wydaje się, że mam swoje biznesy, ponieważ mój mąż w nie zainwestował, a mój mąż nie zainwestował ani złotówki w żaden mój biznes - powiedziała Lewandowska dla Radia Chillizet.

Znany youtuber ocenił catering dietetyczny Anny Lewandowskiej

Lewandowska wystartowała z cateringiem dietetycznym pod nazwą SuperMenu w kwietniu 2020 roku. Ostatnio "Książulo", bardzo znany youtuber, postanowił przetestować jedzenie proponowane przez 35-latkę. Na pierwszy ogień "Książulo" wziął owsiankę z daktylowo-migdałową polewą. - Nie wygląda apetycznie, ale smakuje. Dobre, duże porcja, do najedzenia się, fit śniadanko - ocenił.

Następnie spróbował drugie śniadanie, w którego skład wchodziła sałatka z kukurydzą, papryką, ogórkami i serem kozim. Ten posiłek nie zachwycił youtubera. - Wydaje mi się tu za puste, niekompletne jak na cały posiłek, nie byłbym był zadowolony z takiego dania - mówił.

Daniem głównym była szynka wieprzowa w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami. - Najlepszy sosik, najlepsze mięsko, najbardziej kruche, zero tutaj tłuszczu, wszystko co trzeba jest odkrojone. Bardzo smaczny obiadek. Porcja nie jest jakaś duża, biorąc pod uwagę, że przed chwilą mieliśmy sałatę. Ale jest to smaczne - podsumował.

Przedostatnim posiłkiem były ciastka czekoladowe, które zawiodły "Książulo". - Spodziewałem się czegoś lepszego, że w środku będzie wilgotna masa, lekko ciągnąca się. To jest trochę suche - bezlitośnie ocenił podwieczorek. Na koniec testu była pasta z pieczarek i słonecznika z pieczywem żytnim, która przypadła mu do gustu. - Myślę, że na kolację całkiem niezłe rozwiązanie. Pasty jest odpowiednia ilość - zaznaczył.

Youtuber zapłacił łącznie 65 złotych za catering z pięcioma posiłkami.