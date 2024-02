A jednak! Noculak jeszcze nie skończył z Kaczyńskim. "Nie wytrzymałem"

Już w trakcie kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński obrażał Donalda Tuska, próbując go zdyskredytować. Po zmianie na arenie politycznej i utworzeniu nowego rządu działania lidera Prawa i Sprawiedliwości tylko przybrały na sile. Obsesyjnie zaczął nazywać nowego premiera "agentem niemieckim", a jego wyborców Niemcami i zdrajcami. Co więcej, na jednym z ostatnich spotkań zestawił Tuska z... Adolfem Hitlerem. To oburzyło opinię publiczną, a w szczególności Mirosława Noculaka, byłego trenera koszykówki, a obecnie eksperta i komentatora telewizyjnego. Zamieścił mocny wpis na X, w którym uderzył w Kaczyńskiego. Nie miał dla niego litości.

Noculak ponownie zaatakował Kaczyńskiego. "Wkurza mnie, że ktoś nazywa mnie Niemcem"

"Mam dość! Słuchaj przegrywie z Żoliborza" - grzmiał na wstępie Noculak. Podkreślił, że porównania Tuska do Hitlera zabolały go tak bardzo m.in. z uwagi na fakt, że jego dwóch dziadków zginęło w trakcie II wojny światowej. "Nie wycieraj sobie gęby pisowski śpiochu pamięcią o prawdziwych polskich bohaterach i patriotach" - apelował do Kaczyńskiego.

Jego słowa odbiły się szerokim echem w całej Polsce. Wpis wyświetlono już ponad 140 tysięcy razy. Tak ostra wypowiedź zaskoczyła opinię publiczną głównie dlatego, że do tej pory Noculak rzadko poruszał temat polityki.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyjawił, co wywołało u niego tak radykalną reakcję. - Jeśli z rąk Niemców ginie dwóch moich krewnych, których nie mogłem poznać, to mnie wkurza, że ktoś nazywa mnie Niemcem. No i nie wytrzymałem - podkreślił, a następnie powiedział, od kiedy zaczęło narastać w nim oburzenie.

- Ta sprawa siedziała jednak we mnie od dłuższego czasu. Zaczęło się jeszcze w kampanii wyborczej, gdy człowiek, którego nazwiska nie wymienię, powiedział, cytuję z pamięci, że głosujący na KO to zdrajcy i Niemcy, bo wybierają partię niemiecką. Wtedy się we mnie zagotowało, ale odłożyłem to na bok. Po wyborach prezydent Andrzej Duda zaczął opóźniać powstanie nowego rządu i napisałem wówczas, że w polityce, jak i w sporcie, żeby być zwycięzcą, trzeba umieć pogodzić się z porażką. PiS tego nie potrafi, a ich obecne zachowanie to anarchia i dalsze psucie państwa - kontynuował.

Noculak podsumował rządy PiS. Brutalnie

Następnie Noculak skupił uwagę na osobie samego Kaczyńskiego, a także na jego współpracownikach i nie miał dla nich litości. - Zachowują się beznadziejnie, bo nie mają władzy i są bezradni. Nie są w stanie zrobić nic sensownego - dodawał.

Dość brutalnie podsumował też okres rządów partii PiS. Oskarżył ich o podjudzanie ludzi i prowokowanie konfliktów. - Ośmioletni okres rządów PiS-u okazał się dla nas porażką, bo przez takie postępowanie m.in. totalnie zdewastowano tkankę społeczną. To właśnie przez nich nie rozmawia się w polskich rodzinach o polityce z najbliższymi, którzy mają inne poglądy, bo grozi to awanturą. Podziały są bardzo głębokie i niebezpieczne - zakończył.

Noculak to były trener basketu - twórca wielkiego Anwilu Włocławek, który wprowadzał najpierw z trzeciej ligi do drugiej, a potem do pierwszej. Do niedawna selekcjoner reprezentacji Polski 3x3, a obecnie ekspert i komentator NBA w Canal+.