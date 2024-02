Mike Tyson w Polsce. Opowiedział, jak było naprawdę. Zatrudniono detektywa

Mike Tyson w wieku 20 lat został mistrzem świata wagi ciężkiej. Do tej pory nikt nie przebił tego osiągnięcia. O życiu fenomenalnego Amerykanina powstało mnóstwo książek i filmów i choć od zakończenia jego pięściarskiej kariery minęło już niemal 20 lat, to Tyson nadal cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Z pewnością pan Wiesław Stankiewicz z Piątnicy nie spodziewał się, że pewnego dnia gwiazda tego formatu przyjedzie podziwiać jego hodowlę gołębi.

Hodowca gołębi opowiedział o spotkaniu z Tysonem. Zdradził ciekawe szczegóły

Rzeczywistość okazała się jednak dużo bardziej zaskakująca. Na początku listopada 2023 roku Mike Tyson przyjechał do dziesięciotysięcznej miejscowości pod Łomżą, aby osobiście obejrzeć gołębie, które pragnął kupić. Wizyta Amerykanina w Polsce w nietypowych okolicznościach poruszyła całe media. W ostatnim wywiadzie dla "Faktu" właściciel hodowli opowiedział o spotkaniu z legendarnym pięściarzem.

- Dałem stosowne ogłoszenie w internecie o sprzedaży 100 sztuk "siwych murzynów" po 10 zł za sztukę. Odezwał się detektyw z Warszawy i poinformował, że osoba światowej sławy chciałaby te gołąbki kupić [...] Po 2 tygodniach zadzwonił detektyw i poinformował, że w niedzielę przylecą goście z Ameryki i prosto z lotniska przyjadą do mnie. Pomyślałem, że to może Tyson, ale od razu stwierdziłem, że to chyba niemożliwe - relacjonował 66-latek.

- Wjechali na podwórze, patrzę, a Tyson wysiada z samochodu! Przywitał się ze mną jak najlepszy kolega, wyściskaliśmy się jak kumple, co się nie widzieli parę lat - dodał Wiesław Stankiewicz. Następnie właściciel hodowli zdradził, jaka konkretnie odmiana gołębi przypadła do gustu Tysonowi.

Panowie dogadali szczegóły transakcji, jednak okazuje się, że do tej pory nikt nie przyjechał po zamówione ptaki. Wszystko przez szum medialny wytworzony wokół wizyty Mike'a Tysona. Ponoć dziennikarze nie dawali spokoju 66-latkowi, chcąc poznać kulisy spotkania z gwiazdorem.

- Ustaliliśmy, że po te gołąbki zgłosi się firma przewozowa i je odbierze. Tyson podpisał rękawice bokserskie wnuczkowi i odjechał. A potem ktoś wrzucił zdjęcie ze spotkania do sieci i zrobiła się burza w mediach [...] Chciałbym poinformować pana Tysona, że gołąbki są i czekają na odbiór jeszcze przez miesiąc - deklaruje pan Wiesław.

Mike Tyson niejednokrotnie podkreślał, że gołębie są jego wielką pasją. W latach młodości ptaki pozwalały mu walczyć ze smutkiem i przygnębieniem, które były spowodowane złośliwościami śmiejących się z jego nadwagi rówieśników. Przed laty w wywiadzie dla Boomer&Carton stwierdził, że "pierwszy raz uderzył kogoś właśnie z powodu gołębi".