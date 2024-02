"W 2016 roku ponad 200 posłów i posłanek nie mogło uczestniczyć w obradach 'kolumnowego sejmu'. Nikt z nas nie był skazany i nie utracił mandatu. Wiele wskazuje na to, że nie było wtedy wymaganego kworum. A prezydent Duda był ślepy. Jeszcze 15 miesięcy i skończy się ta farsa" - pisał ostatnio Sławomir Nitras. Nowy minister sportu i turystyki odniósł się do decyzji Andrzeja Dudy, który w środę 31 stycznia Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a następnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Nitras kolejny raz skrytykował polityka PiS-u.

Sławomir Nitras bezlitosny dla Morawieckiego. "Te zdjęcia będą wstydliwe"

Chodzi o Mateusza Morawieckiego, członka Prawa i Sprawiedliwości, który jeszcze kilka miesięcy temu był premierem rządu. Wszystko przez zdjęcie udostępnione przez Viktora Orbana w mediach społecznościowych. Na fotografii widzimy, że Morawiecki pozuje tuż obok premiera Węgier, który niejednokrotnie pobłażliwie traktował inwazję Rosji na Ukrainę. Swego czasu Orban twierdził, że konfliktu nie należy nawet nazywać wojną. Co więcej, 1 lutego odbył się szczyt Unii Europejskiej, podczas którego węgierski polityk blokował pomoc na naszych wschodnich sąsiadów.

"Te zdjęcia będą kiedyś tak wstydliwe jak zdjęcia z Quislingiem. Wstydź się już teraz panie Morawiecki." - napisał Sławomir Nitras na portalu X (dawniej Twitter), udostępniając zdjęcie Mateusza Morawieckiego z Viktorem Orbanem. Minister sportu nawiązał do Vidkuna Quislinga - byłego kolaborującego z nazistowskimi Niemcami premiera Norwegii, którego nazwisko stało się symbolem zdrady narodowej.

Nitras przejął posadę szefa Ministerstwa Sportu i Turystyki po Kamilu Bortniczuku. 50-latek od razu zaczął podejmować decyzje m.in. w sprawie środków dla PZPN czy zespołów ekstraklasy. Ostatnio polityk Koalicji Obywatelskiej zdradził, jakie akademie klubów piłkarskich będą mogły liczyć na rządowe wsparcie.