Mariusz Pudzianowski to legenda polskiego sportu. W jego gablocie znajdziemy aż pięć mistrzostw świata strongmanów, do której od 2009 roku dokładał puchary za walki w KSW. Ostatni raz w klatce widzieliśmy go w czerwcu zeszłego roku podczas gali XTB KSW Colosseum 2 na Stadionie Narodowym, podczas której sensacyjnie znokautował go Artur Szpilka. Teraz Pudzianowski przygotowuje się do powrotu do oktagonu.

To zdjęcie Pudzianowskiego wywołało poruszenie. "Konie na spacer?"

46-latek bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Jego motywacyjne przemówienia dotyczące porannych zapraw czy pracy stały się już kultowe. W wolnej chwili od treningów i prowadzenia biznesów Mariusz Pudzianowski znajduje czas na publikacje zdjęć, które czasami bywają dosyć nietypowe. Ostatnio zawodnik KSW sięgnął do archiwum i udostępnił fotografię, na której widać, jak dumnie pręży muskuły w towarzystwie dwóch koni.

Fani błyskawicznie zaczęli komentować nowy post Pudzianowskiego. Nie obyło się bez humorystycznych wpisów z nutką ironii. "Konie na spacer pan bierze?", "Wielki koń, zwierzątka obok też całkiem duże", "Te konie otarły się o śmierć", "Z panem Mariuszem to można nawet konie kraść", "Konie mniejsze jak pan Mariusz" - pisali obserwujący sportowca.

Kiedy Pudzianowski wróci do klatki? Właściciel KSW ujawnia

W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o tym, że Pudzianowski może zawalczyć w szeregach organizacji Fame MMA. Ostatnio sam 46-latek rozwiał wszelkie wątpliwości. - Przychodzą do mnie federacje freak fightowe. Proponują mi dużo większe pieniądze niż w KSW. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką, najem się. Chochlą bym się udławił [...] Pieniądze to nie wszystko. Jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Zaufanie budujesz dwadzieścia lat - mówił Mariusz Pudzianowski.

W jakim terminie możemy spodziewać się kolejnej walki z jego udziałem? - W pierwszej połowie roku. Maj, a może czerwiec. Będzie to na pewno przed wakacjami - zdradził ostatnio właściciel KSW Martin Lewandowski.