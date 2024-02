Wielki polski mistrz przerywa emeryturę! Co za historia "Nikt tego nie dokonał"

Paweł Korzeniowski to mistrz i dwukrotny wicemistrz świata. W dorobku posiada też medale mistrzostw Europy - trzy złote i jeden brązowy. Nieco gorzej szło mu na igrzyskach - tam nie udało mu się jeszcze stanąć na podium. Mimo to się nie poddaje. Kilkukrotnie kończył karierę i tyle samo razy ją wznawiał. - Lubię dużo od siebie wymagać. Pięć razy na igrzyskach chyba nikt w historii polskiego pływania nie był. Fajnie byłoby być pierwszym. To byłby bonusik do mojej kariery - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl przed czterema laty. I wówczas wystartował na imprezie czterolecia, ale nie przebrnął eliminacji. Jak się okazuje, nie było to jego ostatnie słowo.

Paweł Korzeniowski wznawia karierę. Chce przejść do historii polskiego olimpizmu

Korzeniowski się nie poddaje i mimo 39 lat na karku ponownie wraca do sportu. Pływak po raz kolejny wznawia karierę, a jego celem jest start na zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Będzie to już jego szósta tego typu impreza w życiu.

- Siłowo czuję się najlepiej w życiu, a teraz do tego wszystkiego dochodzi regeneracja. Ścigam się z dużo młodszymi zawodnikami i chcę pokazać, że gość przed czterdziestką nadal może. To mnie kręci! - podkreślał Korzeniowski na Kanale Sportowym.

Pływak ma jeszcze dodatkowy cel. Jeśli pojedzie do stolicy Francji, to zostanie trzecim Polakiem, po Jerzym Pawłowskim i Adamie Smelczyńskim, któremu udało się wystąpić na sześciu letnich igrzyskach olimpijskich. Co więcej, może zostać pierwszym człowiekiem z kraju znad Wisły, który tego dokonał w sportach wytrzymałościowych. Jego poprzednicy rywalizowali w szermierce i strzelectwie.

- Jeżeli chodzi o polski olimpizm, to w historii było dwóch [którzy wystąpili sześciokrotnie na IO, przyp. red.]. Nie były to jednak sporty wytrzymałościowe, takie jak pływanie. W historii świata było czterech zawodników z pływania. Prawdopodobnie z innej dyscypliny się to udało, ale w Polsce w historii nikt tego nie dokonał - podkreślał.

Korzeniowski się nie poddaje. Start w Paryżu w zasięgu olimpijczyka

Teraz przed Korzeniowskim walka o minimum olimpijskie, które pozwoli mu wystartować w Paryżu. Mimo wszystko pływak się nie poddaje i wierzy, że jest w stanie pokonać zdecydowanie młodszych rywali w walce o bilet. Rozpoczął już intensywne przygotowania. Pod koniec 2023 roku wziął udział w zawodach w Poznaniu, choć przystąpił do nich dość mocno osłabiony. Mimo wszystko był zadowolony z występu.

- Wszystko zmierza w dobrym kierunku, choć - jak mówię - było mnie stać na zdecydowanie lepszy wynik. (...) Niemniej ten start pokazał mi, w którym momencie przygotowań się znajduję, na jakim jestem poziomie i co trzeba poprawić - przekonywał w rozmowie z Interią. Najlepszy wynik Korzeniowski osiągnął na IO w Atenach w 2004 roku. Wówczas w konkurencji 200 m stylem motylkowym zajął czwartą lokatę.