Stanowski odkrył wszystkie karty! Oto "boss projektu". Ogromne zaskoczenie

W połowie października Krzysztof Stanowski ogłosił, że odchodzi z Kanału Sportowego. Zakończenie współpracy z Borkiem, Smokowskim i Polem nie przebiegło jednak bezkonfliktowo. Właściciel weszlo.com największy żal miał do popularnego komentatora, którego zachowanie było głównym powodem jego odejścia. Po kilku tygodniach medialnych przepychanek wszyscy wrócili do własnych projektów, a ten, który w ostatnich miesiącach przygotowywał Krzysztof Stanowski, sam autor zapowiada jako "przełomowy".

Stanowski pokazał ostatnich członków Kanału Zero. To eksperci od wojska i geopolityki

Wraz z rozwojem Kanału Zero były współwłaściciel KS stopniowo zdradzał, kogo możemy spodziewać się w jego najnowszym projekcie. Dużym zaskoczeniem była obecność Macieja "Człowieka Wargi" Dąbrowskiego, który jeszcze kilka tygodni temu wrócił do Kanału Sportowego, po tym jak sam Stanowski wyrzucił go ze starego projektu.

Ostatnio przekazano, że do Kanału Zero dołączyła Izabella Krzan, która do tej pory prowadziła program "Pytanie na Śniadanie" na antenie TVP 2. "Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan, dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!" - czytamy w mediach społecznościowych.

W czwartek 1 lutego, czyli w dzień startu Kanału Zero, Stanowski o godz. 10:00 ujawnił dwie ostatnie osoby, które będą związane z projektem. To Rajmund Tomasz Andrzejczak - były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz historyk i politolog Sławomir Dębiński. "Z tego ogłoszenia jestem najbardziej dumny. Oto prawdziwy boss. W czasach niespokojnych, gdy tematyka geopolityczna i wojskowa tak bardzo nabrała na znaczeniu [...] Rajmunt T. Andrzejczak będzie prowadził cotygodniowy program Ground Zero wraz ze Sławomirem Dębskim, a więc człowiekiem, który o dyplomacji wie wszystko" - napisał Krzysztof Stanowski o nowych twarzach w Kanale Zero.

Oprócz tego w najnowszym projekcie założyciela weszlo.com będziemy mogli oglądać programy prowadzone przez m.in. Roberta Mazurka, Tomasza Raczka, Bogusława Leśniodorskiego i Rafała Zaorskiego. Pierwszą transmisją na Kanale Zero będzie obszerny wywiad z samym autorem projektu. Rozmowę przeprowadzi Przemysław Rudzki.

"Tego dnia będzie tylko jeden program. O 20:00 zacznę udzielać (bo nie wiem, o której skończę) wywiadu Przemysławowi Rudzkiemu, który zna mnie ze 20 lat i twierdzi, że wyciągnie ze mnie wszystko. Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów. Oczywiście będą też telefony oraz atrakcje-niespodzianki. Poznacie wszystkie szczegóły Kanału Zero" - zapowiada sam Stanowski.