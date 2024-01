19-latka wyznała wstrząsającą prawdę o trenerze. "Poprosił, żebym przyszła do pokoju"

Maria Bruenok jest jedną ze wschodzących gwiazd nurkowania sportowego w Rosji. Zawodniczka wygrywała m.in. krajowe puchary, czy zawody akademickie, dzięki czemu trafiła do reprezentacji kraju. Tam jednak spotkała ją okropna sytuacja z udziałem znacznie starszego trenera. 19-latka zdradziła, że była molestowana.

19-latka zdradziła dramatyczną historię z 61-letnim trenerem. "Charakter osobisty"

31 stycznia rozpoczął się Puchar Rosji w nurkowaniu na terenie basenów w Saratowie. Pojawili się tam najlepsi sportowcy kraju oraz trenerzy, a wśród nich Paweł Muyakin - jeden z bardziej cenionych szkoleniowców w kraju. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że trener był już zawieszony w pracy przez rosyjski związek.

Powodem były zeznania Marii Bruenok, która w przeszłości informowała, że trener wykazywał jej zwiększone zainteresowanie. Do tego wysyłał wiadomości o charakterze erotycznym i próbował używać w jej stronę siły fizycznej. Gdy pojawił się na turnieju, zawodniczka nie wytrzymała i wyznała całą prawdę.

- Jeden z trenerów zachorował, a my zostaliśmy w Kazaniu, by trenować z tamtejszymi. Paweł Muyakin poprosił mnie, żebym przyszła do jego pokoju. Musiałam wziąć od niego Nemesil (lek przewibólowy - przyp. red.). Mówił: "Przyjdź, omówimy kwestie szkoleniowe". Przyjęłam informację, ale nie wiedziałam, że mieszka sam - wyznała reprezentantka Rosji cytowana przez "Championat".

Później wydarzył się dramat 19-latki. - Poszłam do pokoju, dał mi leki, powiedział tylko kilka słów o treningach i potem zaczął opowiadać. Mówił, że lubi inteligentne dziewczyny jak ja. Rozmowa miała charakter osobisty, a on ciągle mówił, że naprawdę mnie lubi. Potem po prostu pocałował mnie w usta. Nie powiedziałam ani słowa, nie miałam wtedy nic w głowie. Po prostu się odwróciłam i wyszłam - przekazała Bruenok.

Nie wiadomo, jak zareaguje rosyjski związek nurkowania po wyznaniu reprezentantki. 61-letni trener zachował się wobec niej niestosownie, za co został ukarany zawieszeniem, z którego nic sobie nie zrobił. 19-latka nie trenuje już pod jego okiem, a do zawodów przygotowuje się w Petersburgu.