Makabryczny maraton. Bieg aż do śmierci. Przekroczyli granicę

Ponad 70 tysięcy biegaczy, którzy stanęli na linii startu Standard Chartered Marathon w Hongkongu, organizatorzy postrzegali za wielki sukces. Wszak tyle osób ostatnio pobiegło jeszcze przed pandemią. Być może część osób uznała, że to dobra okazja na zgarnięcie 10 tys. dolarów hongkońskich (czyli ponad pięć tysięcy zł). Taką nagrodę organizatorzy zapewnili każdemu, kto przebiegnie pełen dystans poniżej trzech godzin w przypadku panów i 3,5 godz. u pań. Z wymaganych czasów i pieniędzy cieszyło się 446 biegaczy. To dwa razy lepszy wynik niż przed rokiem, gdy bonusów nie było. Niestety niemal tysiąc biegaczy maraton będzie wspominała gorzej.

6 zgonów na 26 lat biegania w Hongkongu

Według raportów medycznych 39 uczestników biegu w Hongkongu wymagało hospitalizacji, w tym jeden mężczyzna znajdował się w stanie krytycznym, a czterech mężczyzn i jedna kobieta w poważnym. Podczas rywalizacji 842 osoby odniosły obrażenia, zostały ranne lub korzystały z pomocy medycznej. W tych przypadkach chodziło o skręcenia, skurcze mięśni lub rozcięcia i rany powstałe w wyniku upadków. Niecały tysiąc pechowców z problemami z 70 tysięcy uczestników, czyli mniej niż półtora procent, to wydaje się niewiele. Nad dwoma przypadkami trudno jednak przejść do porządku dziennego. W biegu na 10 km (dostępny był też półmaraton) startował mężczyzna, którego serce po wbiegnięciu na metę stanęło, a on zapadł w śpiączkę. Ostatnie komunikaty oceniały jego stan jako krytyczny.

Z kolei już po przebiegnięciu pełnego maratonu inny zawodnik (30-latek) upadł podczas powrotu do domu. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Stowarzyszenie Związków Lekkoatletycznych w Hongkongu i Chinach złożyło kondolencje rodzinie mężczyzny.

Szybko przypomniano, że jego śmierć była szóstą w niedługiej historii biegów Standard Chartered w Hongkongu, które rozgrywane są od 1997 roku z pandemiczną przerwą. Ostatnią ofiarą była w 2018 roku 50-letnia uczestniczka, która wybrała dystans 10 km. Bieg ukończyła, ale zmarła trzy dni po wydarzeniu. Przeszła ostry zawał serca. Kardiologiczne przyczyny zgonów odnotowano także u czterech osób w latach wcześniejszych.

Czarny weekend w Azji. Ale średnia zgonów to nieco ponad jeden na 100 tys.

Tego samego dnia co maraton w Hongkongu odbywał się też maraton w Bombaju (Indie), również oszczędnie relacjonowany w mediach. Startowało w nim około 59 tysięcy osób. Tragicznie zakończył się dla dwóch osób. 40-letniego mieszkańca Kalkuty, który za bieganie wziął się trzy lata temu i w Bombaju wystartował w swym drugim maratonie w życiu. W jego akcie zgonu wpisano "zator w tętnicy wieńcowej". Wysiłku nie przeżył też 74-letni weteran biegów, któremu na trasie przestało bić serce. W tym maratonie medycy mieli więcej pracy niż w Hongkongu. 1820 biegaczy wymagało pomocy, a 22 zostało hospitalizowanych. Ratownicy i tak uznali to za niezły wynik, o połowę mniejszy niż w obfitującym w problemy roku 2019. Jeśli chodzi o zgony w dwóch dużych maratonach w Azji, był to jednak czarny weekend. Trzech zmarłych i jedna osoba wciąż walcząca o życie to liczba zdecydowanie alarmująca i mocno wykraczająca poza średnią.

Z amerykańskich badań The American Journal of Sports Medicine przeprowadzonych u niemal 11 mln maratończyków w latach 2000-2010 r. wynika, że podczas maratonu i godzinę po jego zakończeniu umiera jedna osoba na 250 tys. uczestników. Dla porównania: w triathlonie umiera jedna osoba na 52 tys. uczestników. Raport z Anglii z 2016 roku (York St. John University) badaczy, którzy zbierali dane z 34 lat, podają, że na 100 tys. biegaczy rejestrowano od 0.6 do 1.9 zgonu. Najczęstszą przyczyną zgonów są zaś problemy kardiologiczne, niewiedza o nich i przeforsowanie, które dla pewnych osób może być szczególnie niebezpieczne.

- Z badań wiemy, że w trakcie ekstremalnego wysiłku u części biegaczy dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego, czyli do martwicy komórek mięśnia sercowego podobnie jak w zawale - opisywał kiedyś dla PAP kardiolog Bartosz Szafran niegdyś przewodniczący Sekcji EKG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. - Nie jest ono tak rozległe jak w zawale, ale mechanizm uszkodzenia komórek mięśnia sercowego jest podobny. To dlatego tak bardzo ważne jest, by każdy, kto chce ćwiczyć sporty ekstremalne, wcześniej zbadał swoje serce - apelował lekarz. Eksperci podkreślają, że ponad 90 proc. chorób powodujących zaburzenia rytmu serca można wykryć w zwykłym badaniu EKG dobrze zdiagnozowanym.

Najczęściej do zgonu doprowadza kardiomiopatia, choroba, która podnosi ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca w czasie wysiłku. Najczęściej jest ona dziedziczna. Jednak nawet zdrowy człowiek w wyniku przeciążenia może mieć w czasie biegu problemy z sercem. - Mogą one wystąpić na skutek udaru cieplnego lub zaburzeń elektrolitowych wynikających z odwodnienia. Czynnikami nasilającymi te nieprawidłowości bywają: pity dzień wcześniej alkohol, środki farmakologiczne stosowane jako doping, czy napoje energetyzujące. W połączeniu z wysiłkiem i stresem mogą zaburzać rytm serca - opisywała w rozmowie z Med Express prof. Katarzyna Biernacka z Instytutu Kardiologii w Warszawie. To dlatego nawet młodzi ludzie, chcący brać udział w długodystansowych zawodach, powinni zwracać uwagę na historię chorób w rodzinie i swój stan zdrowia. Dotyczy to nie tylko osób z różnymi problemami choćby cukrzycą czy nadciśnieniem, kiedy kontrola wydaje się oczywista, ale również tych, którzy wydają się nie mieć problemów.

Mikroblizny na sercu po maratonach?

Choć lekarze właściwie jednym głosem zalecają aktywność fizyczną, to na maksymalne obciążenia niektórzy kręcą już nosem. Jedni zwracają uwagę na japońskie badania zaprezentowane m.in. na kongresie American College of Cardiology, że maratończycy żyją krócej, a na ich sercach są mikroblizny, być może związane z większą krzepliwością krwi podczas wysiłku, a także mechanicznymi urazami tętnic. Inni punktują, że aktywny tryb życia wydłuża życie i poprawia stan zdrowia. I też podeprą się badaniami.

Według doniesień specjalistów z Barts Heart Centre w St Bartholomew's Hospital i University College London u osób, które po raz pierwszy startowały w maratonie, treningi i sam start spowodował obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie zesztywnienie aorty, co "odmładzało" naczynia biegaczy o kilka lat. W badaniu najkorzystniejszą poprawę zanotowano u osób starszych.

Aktywność tak, ale duży wysiłek pod kontrolą

Badania wykazują też, że większość tragedii wynika z zaburzenia rytmu serca i problemów kardiologicznych. Skoro te da się namierzyć badaniami, to wystarczyłoby wprowadzić obowiązek badań lekarskich przed maratonami. Nie jest to odkrycie Ameryki, bo uczestnicy zagranicznych maratonów w kilku głównie europejskich krajach muszą mieć "podbite" badanie od lekarza potwierdzające ich stan zdrowia. W Polsce i w Azji takich wymagań brak. Samemu trzeba tylko zaświadczyć, że jest się zdrowym i wziąć odpowiedzialność za swój występ.

We Włoszech dla obcokrajowców zniesiono je kilka lat temu, by uprościć procedurę. Z biegów w tym kraju rezygnowało sporo zawodników, bo wymagany niegdyś dokument potwierdzający dobry stan zdrowia musiał być zgodny z włoskim systemem prawnym, co czasem rodziło problemy.

We Francji wizyta u lekarza przed maratonem jest wymagana od 25 lat. Francuzi i zagraniczni goście szybko się do tego przyzwyczaili. Po wprowadzeniu tego obowiązku liczba biegaczy tamtejszych imprez nie była mniejsza. Czy zrobiło się przez to bezpieczniej i jak wypada Francja w porównaniu z krajami, gdzie badania nie są wymagane? Takie globalne dane niestety trudno znaleźć, a informacje z jednych krajów trudno porównać do innych. W latach 2006-2012 grupa francuskich kardiologów wraz z Francuskim Pogotowiem Ratunkowym (SAMU) odnotowała 17 wypadków kardiologicznych, z czego dwa zgony podczas dłuższych biegów w regionie Ile-de-France (wliczały się w to maratony: Półmaraton Paryski, Maraton Paryski, Półmaraton Boulogne-Billancourt). Wzięło w nich udział ponad pół miliona biegaczy. Można to uznać za wynik dobry, szczególnie jeśli przypomni się o statystykach jeden zgon na 100 tys. biegaczy. A w Polsce? Ostatnie przedpandemiczne statystyki nie były zbyt dobre. W latach 2016-2019 na trasie maratonu, lub półmaratonu, oraz biegów na 10 km śmierć poniósł jeden (a w 2017 roku dwóch) uczestników tego typu biegów w samym tylko Poznaniu i Warszawie.

To niepokojące dane, tym bardziej że liczba startujących w tych biegach idzie w tysiące uczestników. Dlatego namawiając do ruchu na miesiąc przed sezonem, nie oglądając się na przepisy, badania lekarskie przed długodystansowymi biegami warto zrobić. Nie dla organizatorów zawodów, tylko dla siebie i swoich bliskich.