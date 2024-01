"Dlaczego to nie może być para prezydencka?". Zdjęcie Bońka hitem

Zbigniew Boniek w przeszłości był bardzo znanym polskim piłkarzem. Zyskał rozgłos dzięki swojej grze w Juventusie i AS Roma na pozycji pomocnika. Przez lata był także ważną częścią kadry narodowej, w której barwach rozegrał 80 meczów i strzelił 26 goli. Na początku lipca 1988 roku zawiesił buty na kołku. Po zakończeniu piłkarskiej kariery próbował odnaleźć się w futbolu w kilku rolach. Pracował m.in. jako trener, a także przez dziewięć lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa UEFA.

Wolny czas spędza niezwykle aktywnie, o czym sam opowiadał już w 2009 roku w rozmowie z portalem dziennik.pl. - Ja nie jestem facetem, który budzi się w sobotę i zastanawia: co ja będę dziś robił, a potem siada i gapi się w telewizor. Wsiadam raniutko do samochodu i jadę do swojej stadniny pod Mediolanem. Potem zaprzęgam konia i na tor - mówił.

Zbigniew Boniek pokazał zdjęcia z wakacji. "Ciężki tydzień się szykuje"

Ostatnio wybrał się na wakacje. Na X, gdzie zgromadził ponad 1,2 mln użytkowników, można zobaczyć zdjęcia z podróży 67-latka. Kilka dni temu pojawiło się tam wiele fotografii. "Ciężki tydzień się szykuje" - w taki sposób podpisał jeden z postów, dodając emotikonkę twarzy wystawiającej język i puszczającej oko. Na pierwszym kadrze Boniek zapozował z żoną, Wiesławą. Na drugim zdjęciu widać, jak były prezez PZPN ładował swoje akumulatory w pięknych okolicznościach przyrody. Tajemnicą pozostaje jedynie miejsce, do którego udał się Boniek. 67-latek nie zdradził tego w swoich postach.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Dlaczego to nie może być para prezydencka?", "To Pan odpoczywa, Panie Zibi! Zdrówka i pięknej pogody", "Forma top, prezesie", "Rzeczywiście. Zasłużył Pan, mistrzu", "Prezes w lepszej formie, niż dzisiejsi nastolatkowie. Brawo" - czytamy. To tylko niektóre komentarze.

Kilka dni później na X podzielił się nagraniem prawdopodobnie ze statku wycieczkowego. Pokazał na nim wnętrze obiektu. W tle słychać muzykę. "Koniec świata" - podpisał wpis.

Boniek aktywny w mediach społecznościowych

Od dłuższego czasu Zbigniew Boniek bardzo chętnie komentuje bieżące wydarzenia w mediach społecznościowych. Przez to w przeszłości wchodził w spór nawet z najważniejszymi osobami w państwie, jak choćby z byłym ministrem Przemysławem Czarnkiem.