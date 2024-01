Wow! Tak Andrzej Gołota bawi się na emeryturze [WIDEO]

Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich sportowców. W trakcie bogatej kariery wywalczył m.in. brązowy medal olimpijski z Seulu czy taki sam krążek mistrzostw Europy z Aten. W karierze zawodowej Gołota czterokrotnie był mistrzem Polski w wadze ciężkiej, a następnie toczył legendarne walki w za oceanem. Jego rywalami byli m.in. Riddick Bowe, Lennox Lewis, czy Mike Tyson.

Tak Gołota bawi się na emeryturze. Wybrał się na koncert U2

Od wielu lat Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą mieszka w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Chicago. Oprócz odpoczynku czy aktywności fizycznej w postaci siłowni 56-latek znajduje czas także na inne aktywności. Jest na przykład wielkim fanem muzyki rockowej.

Ostatnio w mediach społecznościowych Marioli Gołoty pojawiło się nagranie, na którym widzimy, że małżeństwo wybrało się na koncert legendarnego zespołu U2, który odbył się w Las Vegas. Uśmiechnięty Gołota z trybun podziwiał wykonanie piosenek i aranżację artystyczną przygotowaną przez irlandzkich muzyków. Trzeba przyznać, że show robił wrażenie.

Andrzej Gołota o zmianach w Polsce: Jest duża różnica

Pomimo stałego pobytu za oceanem Andrzej Gołota nie zapomina o Polsce. Niedawno były pięściarz znów odwiedził nasz kraj, w którym zaskoczył go przede wszystkim rozwój stolicy. - Jest duża różnica w porównaniu do tego, co było 20 lat temu. To zupełnie inny świat. To jest prawdziwa Europa teraz! W ogóle to niedawno byłem. Mija ze trzy tygodnie, jak wróciłem. Moja mama jeszcze żyje, więc trzeba ją czasami odwiedzić. Rodzeństwa nie mam. Widzę Warszawę, sam się wychowałem na Śródmieściu, ale to jest inny świat w porównaniu do moich czasów - mówił w jednym z ostatnich wywiadów.

A co ze zdrowiem Gołoty? Kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych pojawił się filmik, który zaniepokoił fanów. 56-latek wraz ze wspomnianym Riddickiem Bowe'em przemieszczał się po hotelowym korytarzu i wydawało się, że sprawia mu to ogromną trudność. - Na razie [zdrowie] jest, tak że trzeba się cieszyć. W ogóle bez siłowni to ja bym nie mógł żyć. Daleko nie mam. Może nie biegam, ale przynajmniej dużo chodzę - zdradził były pięściarz.