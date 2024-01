Na początku października 2021 roku Robert Lewandowski wspólnie z synem Magdy Gessler Tadeuszem Mullerem oraz Jackiem Trybuchowskim i Jerzym Krzanowskim otworzyli restaurację "NINE's", która znajduje się na terenie kompleksu na warszawskiej woli - Browary Warszawskie.

- Naszą misją jest stworzenie miejsca, gdzie każdy będzie czuł się wyjątkowo. (...) W zależności od sytuacji potrzebujemy miejsca na romantyczną kolację, spotkanie biznesowe, obiad rodzinny czy imprezę urodzinową. Wierzymy, że dzięki czterem różnych piętrom oraz szerokiej ofercie dań i elastyczności możemy spełnić wszystkie te potrzeby w unikalny sposób - możemy przeczytać na stronie internetowej. Jakiś czas temu na miejscu pojawili się również dziennikarze Sport.pl.

Brutalny cios w Lewandowskiego. Tak skrytykowano danie w jego restauracji

Robert Lewandowski nie ma ostatnio najlepszego okresu na boisku i ma powody do niepokoju. Gdyby tego było mało, to znany z programów kulinarnych Matteo Brunetti, który jest również zwycięzcą "MasterChefa" postanowił ocenić kuchnię w jego restauracji. - Jedno to była klęska (...). Przystawka, to był precelek. Kelner powiedział: Musicie to zamówić. (...) Masakra. Precelek był taki suchy, ten ser, to fondue, nie smakowało niczym. Były tam jalapeno jeszcze, ale to nie było warte zamawiania - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Jak brzmi zatem opis dania na stronie? "Własna interpretacja pretzli bawarskich. Lekkie i puszyste, poprzez stworzenie optymalnych warunków dla ciasta. Uzyskanie perfekcyjnej temperatury oraz odpowiedniej wilgotności, która poprawia ich walory smakowe, to nasz codzienny rozruch. Od tego zaczynamy każdy dzień" - napisano.

Mimo że przystawka nie smakowała Brunettiemu, to uważa, że w lokalu można zjeść naprawdę bardzo dobre potrawy. - Byłem mile zaskoczony dobrymi daniami. (...) Zamówiliśmy awokado, takie trochę meksykańskie, przepyszne. Burgera, to był naprawdę świetny burger, obłęd. I jeszcze na koniec sernik pistacjowy. Ja jestem fanem pistacji - wyjaśnił.

Na koniec zdradził, ile konkretnie trzeba wydać pieniędzy, aby smacznie zjeść. - Ceny wysokie, bo miejsce jest takie już bardziej wyszukane. No i wiadomo - wizerunek. To jest troszeczkę, jak Magda Gessler. On sprzedaje swój wizerunek i to jest widoczne też w cenach. Na porządny obiad jednoosobowy, jeśli weźmiemy jeden posiłek np. burger i coś do picia, to myślę, że wyjdzie między 60 a 70 złotych - podsumował.

Zachęca jednak zarówno fanów kapitana reprezentacji Polski, jak i pozostałych ludzi do odwiedzenia restauracji. - To jest miejsce, które polecam, żeby pójść z przyjaciółmi na wieczór, czy to obejrzeć mecz, czy po prostu - zakończył.