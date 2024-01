To nie koniec problemów Kanału Sportowego. Te słowa brzmią jak wyrok

W połowie października Krzysztof Stanowski wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. Ogłosił, że po blisko czterech latach odchodzi z Kanału Sportowego i zamierza poświęcić uwagę nowemu projektowi, jakim jest Kanał Zero. Rozstanie nie przebiegło jednak w pokojowej atmosferze. Między współwłaścicielami spółki doszło nawet do medialnej scysji. To wszystko wpłynęło na spadek wyświetleń, a co za tym idzie oglądalności KS.

Ekspert zabrał głos ws. Kanału Sportowego. "Projekt znajduje się w fazie spadkowej"

Już na początku grudnia informowano o problemach przedsięwzięcia Mateusza Borka, Michała Pola i Tomasza Smokowskiego. Analityczny portal Social Blade wyliczył, że w listopadzie kanał wygenerował "jedynie" 12,1 miliona wyświetleń, podczas gdy we wrześniu, kiedy Stanowski pracował jeszcze w firmie - 21 milionów.

Z kolei w styczniu jeszcze bardziej niepokojące dane ujawnił Marcin Szczupak. Jak poinformował na X, do 23 stycznia 2024 roku KS zgromadził tylko 2,9 mln wyświetleń, co jest sporym spadkiem w porównaniu do poprzednich lat. Wówczas osiągał około 20 mln wyświetleń. Te liczby mogą niepokoić właścicieli Kanału Sportowego, co podkreślił Jacek Gadzinowski w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Jego zdaniem powodów spadku wyświetleń może być kilka. - Wygląda na to, że przestała być moda na Kanał Sportowy. (...) KS trochę 'przejadł się' widzom, a perturbacje wokół odejścia Krzysztofa Stanowskiego tylko wzmocniły problemy. Wraz z nim odeszli także inni autorzy, jest generalnie mniej programów, być może to próba zmniejszenia kosztów. Projekt znajduje się w fazie spadkowej, a odbiorcy wolą oglądać takie przedsięwzięcia, które idą cały czas do góry, nawet jeśli jakość poszczególnych materiałów KS wcale nie spadła - podkreślał ekspert od marketingu, e-commerce i komunikacji.

Gadzinowski ostrzega przed głównym zagrożeniem. Ma radę do współwłaścicieli KS

Jednak zdaniem Gadzinowskiego prawdziwe zagrożenie czyha gdzie indziej. To właśnie ono może sprawić jeszcze większe kłopoty twórcom KS. - Mniejsza liczba wyświetleń może wynikać także z algorytmu YouTube’a, który jest mniej zasilany, brakuje ciekawych programów, spada uwaga widzów. Algorytm podaje treści odbiorcom, ale to też wynika z zainteresowania. Jeśli internauci przestają wyszukiwać programów KS to nie widzą kolejnych. Tworzy się bardzo niebezpieczny trend, łatwo wpaść w "spiralę śmierci", której obawiają się wszyscy twórcy na YouTube - zaznaczył ekspert.

W tej sytuacji Gadzinowski ma jedną radę do twórców KS. - Współwłaściciele projektu muszą zareagować jak najszybciej, bo w ten sposób można stracić nawet 90 procent liczb - tak zdarzało się już w przypadku innych twórców. (...) Nadal ten projekt można uratować, ale potrzeba nowych sensownych pomysłów- podkreślał.

Jak na razie KS stara się utrzymać obecnych widzów i przyciągnąć nowych. W tym celu stworzył nowe formaty i zatrudnił nowe twarze.