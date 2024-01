Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku we wszystkich zakątkach Polski zbierała pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla szpitali. Tym razem zagrała pod hasłem: "Płuca po pandemii". W niedzielę odbył się wielki finał akcji i niemal w każdym mieście zorganizowano coś specjalnego. Niestety nie obyło się bez skandalu. Podczas imprezy w Rumi o mały włos nie doszło do tragedii.

Rumia. Finał WOŚP 2024. Hala MOSiR zapłonęła. Dosłownie

Finał WOŚP w tym mieście zorganizowano w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Około godziny 20 miało miejsce tradycyjne "światełko do nieba", czyli pokaz fajerwerków. Organizatorom coś jednak wymknęło się spod kontroli. Zamiast przenieść się na zewnątrz, postanowiono wystrzelić sztuczne ognie na scenie, w środku zamkniętej, krytej hali.

Początkowo wszystko wyglądało dość bezpiecznie. Zaprezentowano "fontannę" zimnych ogni, której kolorowy płomień unosił się w miarę prosto i nisko. Po chwili prowadzący odpalił jednak kolejny zestaw i zrobiło się naprawdę groźnie. Wystrzały rozeszły się po całej hali z ogromnym hukiem. Wystraszeni widzowie, którzy zasiedli blisko sceny, musieli się ewakuować. Nawet ci z dalszych miejsc musieli się chować. Momentalnie wyłączono muzykę i co chwila słychać było krzyki przerażonych ludzi. Nagrania z tego zdarzenia szybko obiegły media społecznościowe.

Gdy fajerwerki w końcu ucichły z trybun słychać było głosy oburzenia typu: "To było okropne". - To było straszne. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało, że państwo jesteście bezpieczni. To było już naprawdę przegięcie - skomentował prowadzący imprezę. Gromy posypały się także w komentarzach pod nagraniem. Internauci nie mogli zrozumieć, jak można było przeprowadzić to aż tak nieprofesjonalnie.

