Tak Sławomir Nitras świętował WOŚP. Do sieci trafił materiał wideo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została założona w marcu 1993 roku. Jej podstawowym celem jest "działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej". Podczas tegorocznej edycji udział w zbiórce wzięło wielu wpływowych ludzi m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Donald Tusk czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki wygrywa mecz z Katowicami. Mateusz Czunkiewicz o aspiracjach do play-offów

Tak świętował WOŚP Sławomir Nitras. "Do końca świata i jeden dzień dłużej"

Do grona wspierających WOŚP dołączyło również sporo osób związanych ze sportem. Robert Lewandowski przekazał na licytację koszulkę FC Barcelony z podpisami piłkarzy, jego żona Anna podarowała miejsce na jej obozie Camp by Ann oraz... jej suknię ślubną z odnowienia przysięgi małżeńskiej z kapitanem polskiej kadry, natomiast sędzia Bartosz Frankowski oddał na aukcję złoty medal, który otrzymał za bycie arbitrem VAR w finale zeszłorocznej Ligi Mistrzów.

Ciekawą inicjatywę przedstawił również nowy minister sportu Sławomir Nitras, który ofiarował już na licytację zaproszenie na finał siatkarskiej Ligi Narodów w Łodzi. "Wylicytuj koszulkę klubową Marcina Gortata z autografem. Zwycięzcę licytacji zaproszę do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie będziemy mieli okazję porozmawiać, nie tylko o koszykówce!" - napisał na Twitterze.

Niedługo później zamieścił również materiał wideo, podczas którego możemy zobaczyć, jak świętował finał WOŚP. "Cieszę się, że finał odbył się na Stadionie Narodowym. Zebraliśmy już 175 426 813 zł, a przecież to nie koniec. Liczymy dalej! Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej" - przekazał. Nitras nie unikał kontaktu z fanami oraz zdjęć, a ponadto całkiem nieźle poradził sobie na scenie z mikrofonem.

Całe wydarzenie wymownie podsumował założyciel WOŚP Jerzy Owsiak. - Po ośmiu latach znowu gramy ze służbami mundurowymi, znowu z nami jest Telewizja Publiczna, znowu jest z nami normalność, której, błagam, nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością. To taki moment, kiedy tworzymy Polskę, która jest dla nas wszystkich, do przytulenia, do radości, do mówienia o niej jak najpiękniejszymi słowami - wyjaśnił.