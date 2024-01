Uznany dziennikarz TVP grzmi. "Żałosne. Manipulacja"

Stanisław Snopek od 1992 roku pracuje w Telewizji Polskiej i jest jednym z najbardziej doświadczonych komentatorów skoków narciarskich w Polsce. 60-latek to także ekspert od hokeja. W swojej karierze relacjonował m.in. igrzyska olimpijskie w 2022 roku w Pekinie.

Zobacz wideo Adam Małysz skomentował PolSKI Turniej. "Słoweńcy prowadzili, niestety Austriacy ich wyprzedzili"

Stanisław Snopek odpowiedział na "żałosny" artykuł na swój temat

W piątek wieczorem na łamach Interii ukazał się artykuł zatytułowany: "Znany dziennikarz TVP przerywa milczenie. 'Jestem następny w kolejce". Snopek bardzo zdenerwował się na ten tytuł i jego zdaniem wyciągnięte z kontekstu słowa z wywiadu, którego udzielił jakiś czas temu WP.

- Wczoraj rano trochę się wkurzyłem. Czytam ten dość żałosny artykuł i okazało się, że autorka tego pseudoartykułu bazowała na innym wywiadzie dla innego portalu. Tam dziennikarz zapytał, do kiedy chciałbym pracować, a ja odpowiedziałem, że jeszcze przez pięć lat, czyli tyle ile ustawowo do emerytury. Więc wśród komentatorów skoków w TVP jestem pierwszy do odejścia na emeryturę. Ot cała prawda - wytłumaczył w programie "Trzecia seria na YouTube".

- Nie można tego inaczej nazwać, jak manipulacją czy nierzetelnością - kontynuował oburzony i na koniec miał jeszcze jeden przekaz. - Ja bym zaapelował, aby wśród nas dziennikarzy nie było aprobaty dla takich zachowań. Zobaczcie, w jaką stronę zmierza ten współczesny świat. Dziennikarstwo zastępowane jest przez pseudodziennikarstwo i kliki. Jest to bardzo smutne. Czasami, jak widzę degradację zawodu dziennikarza, to sobie myślę, że to dobrze, że za te pięć lat odejdę - zakończył.

