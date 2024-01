28 listopada 1980 roku - wtedy to w hotelu "Vera" w Warszawie reprezentacja Polski prowadzona przez Ryszarda Kuleszę zebrała się przed wylotem na zgrupowanie przed meczem eliminacji do MŚ przeciwko Malcie. W dzień podróży na lotnisko na Okęciu w stanie nietrzeźwości stawił się Józef Młynarczyk. Kiedy selekcjoner zobaczył pijanego bramkarza, od razu zdecydował o wykluczeniu go z kadry. Za kolegą z drużyny wstawili się Zbigniew Boniek, Władysław Żmuda oraz Stanisław Terlecki. Finalnie Młynarczyk poleciał z zespołem na zgrupowanie we Włoszech, jednak cała czwórka nie uniknęła konsekwencji.

Boniek wykazał się wielkim sercem. Finansował leczenie byłego reprezentanta Polski

W całej sprawie zainterweniował PZPN, który szybko ściągnął Bońka, Żmudę, Terleckiego i Młynarczyka do Polski, po czym nałożył na nich roczną dyskwalifikację. Ostatecznie całość kary odcierpieć musiał jedynie Stanisław Terlecki. Dyskwalifikacje pozostałej trójki zostały znacznie skrócone. Po tamtym wydarzeniach Terlecki miał żal do kolegów z drużyny, w tym m.in. do Zbigniewa Bońka. Przez lata ich relacje nie należały do najcieplejszych.

Mimo to okazuje się, ze były prezes PZPN potrafił zapomnieć o dawnym konflikcie i wykazał się wielkim sercem. O sekrecie jego pomocy na łamach "Super Expressu" opowiedział Michał Listkiewicz. Z jego słów wynika, że kiedy przed laty Stanisław Terlecki był ciężko chory, Boniek anonimowo finansował jego leczenie.

"Lekarz ratujący życie Stanisława Terleckiego wyznał mi, że Zbigniew Boniek anonimowo finansował leczenie kolegi z boiska, choć był z nim nie raz w konflikcie. Być może tego samego dowiemy się kiedyś o następcach 'Zibiego'. Bardzo często pod maską chłodu i wyniosłości kryje się wrażliwa dusza. Ci pomagający bez rozgłosu czynią więcej dobra niż chwalipięty z pierwszych stron gazet" - pisał Listkiewicz w ostatnim felietonie.

Stanisław Terlecki zmarł 28 grudnia 2017 roku. Przyczyną jego śmierci było wieloletnie wycieńczenie organizmu. W reprezentacji Polski rozegrał 33 spotkania, w których strzelił dziewięć bramek. W klubowej karierze reprezentował barwy Legii Warszawa, ŁKS-u Łódź czy amerykańskiego New York Cosmos. Pod koniec życia borykał się z problemami finansowymi i ubóstwem. W 2006 roku ukazała się autobiografia Terleckiego pt. "Pele, Boniek i Ja", w której opowiedział o życiowych tragediach.

