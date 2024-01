Pudzianowski ujawnił, w jakim wieku został dolarowym milionerem

Mariusz Pudzianowski stał się ulubieńcem całej Polski dzięki programowi "Siłacze", który przez wiele lat był transmitowany na antenie stacji TVN. Zdobył aż pięć tytułów mistrza świata strongmanów. W 2010 roku zakończył karierę strongmana i został zawodnikiem mieszanych sztuk walki.

Mariusz Pudzianowski zdradził, kiedy został milionerem

Mariusz Pudzianowski nie ukrywa, że dzięki działalności w sporcie stał się milionerem. A kiedy dokładnie zarobił swój pierwszy milion? Opowiedział o tym w rozmowie z Wujaszkiem Fericze na kanale "Olimp Sport Nutrition".

- Pamiętam, jak pierwszy milion dolarów odłożyłem około 2005 roku (miał wtedy 28 lat - przyp. red.), no i później już to wszystko poleciało. Kupiłem dom w Stanach Zjednoczonych, później coś tam, coś tam. Zainwestowałem w nieruchomości. No i pamiętam dokładnie jedne mistrzostwa świata, drugie odłożyłem sobie na kupeczkę tych parę setek zielonych. No i patrzę: "no ładnie to wygląda", a później to już samo poleciało - ujawnił. Spytany o inwestowanie pieniędzy powiedział, że nie należy do ludzi, którzy bardzo ryzykują. - Lubię ryzyko, ale małe ryzyko - podkreślił.

Jednak nie zawsze było tak kolorowo. Przed karierą sportową "Pudzian" podejmował się różnych prac, które były nisko płatne. - W ferie w wieku 15-16 lat pracowałem u sadowników. Obcinałem drzewa, zrywałem wiśnie, jabłka. W późniejszym czasie trochę na bramkach stałem, potem pracowałem jako kierowca, więc nie bałem się różnych prac. Mając chyba 20 lat przez rok lub dwa pracowałem jako ratownik wodny na basenie w Grodzisku Mazowieckim - zaznaczył.

Mariusz Pudzianowski z osobistym wyznaniem

Oprócz wielu lat spędzonych na zawodach strongmanów i w oktagonie Pudzianowski jest również świetnym biznesmenem. 46-latek posiada m.in. sklep internetowy, salę weselną czy firmę transportową. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych Pudzianowski opowiedział, że w teorii mógłby już w ogóle nie zajmować się sportem, jednak wciąż jest on dla niego bardzo ważny.

- Dla mnie sport to jest mój przyjaciel, psycholog, który trzyma mnie mocno w ryzach. Trzyma moje ciało w dyscyplinie, a głowę, żeby się nie rozleciała na kilka kawałków, bo żyjemy w naprawdę paskudnych czasach. Jeżeli nie będziesz miał bata nad sobą, to różnie może być - stwierdził. "Sport trzyma mnie za mordę w ryzach - mówił.