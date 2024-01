Prawda o ukochanej Ronaldo wyszła na jaw. Próbowała to ukryć za wszelką cenę

Georgina Rodriguez pozwała koncern Mediaset, który w swoich pismach publikował artykuły o jej życiu przed poznaniem Cristiano Ronaldo. Modelka powoływała się m.in. na "prawo do bycia zapomnianym" i w hiszpańskim sądzie domagała się odszkodowania na 400 tysięcy euro za naruszenie jej prywatności. Sprawę przegrała, a media informują o nieznanych dotąd szczegółach z jej życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ślepsk Malow Suwałki wygrywa mecz z Katowicami. Mateusz Czunkiewicz o aspiracjach do play-offów

Partnerka Cristiano Ronaldo przegrała w sądzie. Georgina Rodriguez pod ostrzałem po ujawnieniu szczegółów z jej życia

Sąd Pierwszej Instancji nr 2 Pozuelo de Alarcon w Madrycie uznał, że pozew Georginy Rodriguez jest bezpodstawny, powołując się na fakt, że jest ona postacią "niekwestionowanego interesu publicznego" - informuje "El Confidencial". Hiszpański dziennik miał dostęp do rozprawy i teraz zdradza nieznane dotąd szczegóły z życia partnerki Cristiano Ronaldo.

Temat na nowo wywołała nie rozprawa w sądzie, a oświadczenie siostry modelki Ivany Rodriguez. Ta opowiedziała m.in. o relacji Georginy z ojcem, który zmarł kilka lat temu w Argentynie. Siostra gwiazdy obaliła plotki o braku relacji partnerki Ronaldo ze swoim ojcem i przyznała, że ta "wróciła do Argentyny, gdy dowiedziała się o poważnym stanie zdrowia ojca. Musiała jednak wrócić do Hiszpanii, ponieważ nie miała w pracy umowy na czas nieokreślony".

Ponadto gwiazda mediów społecznościowych miała kilkukrotnie podróżować do rodzinnego kraju, by opiekować się ojcem do jego ostatnich dni. To oświadczenie obaliło teorię mediów o tym, że Rodriguez nie interesuje się swoją rodziną.

Podobnie jak wzmianka o relacji Georginy z jej przyrodnią siostrą Patricią, która publicznie przyznawała, że wstydzi się popularnej członkini rodziny. Według relacji mediów pewnego dnia Patricia miała zadzwonić do siostry z prośbą o pieniądze. Partnerka Ronaldo zaproponowała, że co tydzień będzie płacić za zakupy siostry oraz wszystkie przybory szkolne dla jej syna. Patricia miała jednak odmówić i stwierdzić, że interesują ją "tylko pieniądze".

Kataloński "Sport" donosi, że Georgina Rodriguez nie wspominała do tej pory o swojej przeszłości, ponieważ m.in. wypowiedzi jej rodziny hamowały jej karierę. Chociażby słowa Patricii o "wstydzeniu się" miały znacznie opóźnić podpisanie umowy z firmą L'Oreal. Nowe informacje od hiszpańskich mediów działają zatem finalnie na korzyść Georginy Rodriguez, choć tak bardzo starała się je ukryć przed światem.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]