Gortat zobaczył posiedzenie Sejmu i nie wytrzymał. Chodzi o Wójcika

Przez ostatnie dni cała Polska żyła sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia popełnione w 2007 roku podczas tzw. afery gruntowej. Przed zapadnięciem prawomocnego wyroku prezydenta Andrzeja Duda postanowił ich ułaskawić. Tyle tylko, że nie było to zgodne z prawem. Ostatecznie, funkcjonariusze zatrzymali polityków w Pałacu Prezydenckim, a następnie przewieźli ich do aresztu, gdzie spędzili kilkanaście dni. We wtorek 23 stycznia głowa państwa ponownie ułaskawiła polityków.

Gortat udostępnił wideo z wypowiedzią Wójcika. Ta reakcja mówi wszystko

W czwartek 25 stycznia odbyło się czwarte posiedzenie Sejmu X kadencji. W porządku obrad przewidziano czas na wystąpienia, z czego skorzystał m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. 52-latek od samego początku zaatakował marszałka Sejmu - Szymona Hołownię, zarzucając mu łamanie konstytucji. - To, co pan wyprawia w ostatnich tygodniach, to jest hańba. Jeszcze niedawno płakał pan nad Konstytucją, a teraz ją pan bezczelnie łamie. "Konstytucja" - krzyczał.

- Ostatnie tygodnie to jest atak na fundamenty naszego państwa. Bezprawny atak i zawłaszczanie mediów publicznych (...). Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonania ich mandatów, ich uprawnień wobec Rzeczpospolitej. To jest skandal. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego w jednym i w drugim przypadku, a pan mówi, że nie są posłami. To jest nieprawda. Byli bezprawnie zatrzymani, byli bezprawnie w więzieniu i bezprawnie pan teraz działa, nie dopuszczając ich do tego, żeby teraz siedzieli z nami - dodał Wójcik.

Po wypowiedzi Wójcika głos zabrał Szymon Hołownia. - Panie Wójcik, jeżeli preferuje pan taką formę zwracania się do siebie. Wspominał pan "konstytucja" - odpowiedział Hołownia. Później marszałek Sejmu zacytował treść art. 99 ust. 3 i podsumował swoją wypowiedź następującymi słowami: - Płacz nad konstytucją to jedno panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja robię te dwie rzeczy i cieszy mnie też to pańskie nawrócenie na stosowanie zasad konstytucyjnych, o którym pan mówił - powiedział marszałek Sejmu.

Tej przepychance słownej przysłuchiwał się Marcin Gortat. Były koszykarz na platformie X udostępnił wideo z wypowiedziami Michała Wójcika i Szymona Hołowni. "Wójcik kolejny" - napisał w opisie, dodając emotikon przedstawiający twarz klauna z dużym czerwonym nosem oraz emotikon z twarzą przewracającą oczami.

