Taką emeryturę dostaje w Polsce Marcin Gortat. Wykorzystał nieznane prawo

Marcin Gortat jest jednym z najlepszych polskich koszykarzy w historii. W 2008 roku zadebiutował w NBA w barwach Orlando Magic. Rok później jako pierwszy Polak w historii awansował do finału najlepszej koszykarskiej ligi świata. Po odejściu z Orlando Magic występował również w Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Karierę zakończył w 2020 roku.

Marcin Gortat ma swój biznes. Ale nadal pobiera emeryturę

Po przygodzie z koszykówką Gortat wraz ze swoją żoną Żanetą otworzył firmę MG Evolution, która zajmuje się produkcją kosmetyków. Mimo to były koszykarz nadal pobiera sportową emeryturę. I to niemałą. Okazuje się, że miesięcznie otrzymuje 8,4 tysiąca dolarów, czyli prawie 34 tysiące złotych. Wykorzystał do tego nieznane w Polsce przepisy.

- Zaczyna się ją wypłacać dopiero rok po zakończeniu kariery i prawo do niej przysługuje tym, którzy nie trudnią się pracą zarobkową. Gdybym na przykład zajął się działalnością trenerską i dostawał za nią wynagrodzenie, to emerytury nie mógłbym pobierać. W tej chwili wartość mojego funduszu, z którego wypłacana jest emerytura, wynosi 4,5 mln dolarów. Całkowicie będę mógł go zlikwidować, gdy skończę 50 lat. Wtedy te pieniądze w całości trafią do mnie - wyjaśnił Gortat w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" w 2022 roku.

Gortat dodał również, że w trakcie kariery każdy koszykarz z NBA musi odkładać część dochodów na wspomniany fundusz. Wysokość emerytury zależy od tego, ile zawodnik grał w tej lidze. Za każdy rok przysługuje świadczenie w wysokości 700 dolarów, a Polak grał w Stanach Zjednoczonych przez 12 lat. Działacze zdecydowali się na taki ruch, ponieważ w przeszłości wielu koszykarzy bankrutowało po zakończeniu kariery.

