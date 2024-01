Sceny w Sejmie! Tajner wypatrzył Kaczyńskiego i nie wytrzymał

W czwartek 25 stycznia rozpoczęło się czwarte posiedzenie Sejmu X kadencji. W porządku obrad przewidziano czas na wystąpienia, z czego skorzystał m.in. wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który z mównicy krytykował działania polityków PiS w sprawach związanych z rolnictwem. To było początkiem gorącej dyskusji.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Apoloniusz Tajner relacjonował obrady Sejmu. Wymowne komentarze

Później na mównicy pojawił się m.in. poseł Konfederacji Przemysław Wipler, który zaczął punktować Kołodziejczaka, ale i innych polityków, choćby Janusza Kowalskiego z klubu PiS. Użył też sformułowania, że "polityka to show-biznes dla brzydkich ludzi".

Jego wystąpienie nagrywał Apoloniusz Tajner, poseł KO, który następnie zamieścił krótką relację na Instagramie. Opatrzył ją wymowną emotikoną z twarzą klauna. Zapewne ze względu na komizm całej sytuacji, który dobrze podsumował marszałek Szymon Hołownia. - Takiej samokrytyki od państwa jeszcze nie słyszałem - rzucił do Wiplera.

post Apoloniusza Tajnera screen z https://www.instagram.com/stories/apoloniusz.tajner/3287986284787825498/

Apoloniusz Tajner pokazał Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska w Sejmie

W następnej relacji były trener polskich skoczków pokazał fragment wystąpienia Kołodziejczaka skierowany do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten pojawił się dopiero pod koniec nagrania, ale wydaje się, że to właśnie jego miał na myśli Tajner, załączając emotikonę zastanawiającego się Kaczora Donalda.

Jarosław Kaczyński nagrany przez Apoloniusza Tajnera screen z https://www.instagram.com/stories/apoloniusz.tajner/3287990947461203449/

Na zakończenie relacji Tajner opublikował fragment wystąpienia Donalda Tuska, czyli lidera formacji politycznej, do której należy. Również i tym razem komentarz był wymowny, obok dłoni złożonych w kształcie serca znalazła się flaga Polski.

wystąpienie Donalda Tuska nagrane przez Apoloniusza Tajnera screen z https://www.instagram.com/stories/apoloniusz.tajner/3288130497751900248/

To nie pierwszy raz, gdy Tajner w mediach społecznościowych relacjonuje to, co się dzieje w Sejmie. Kilka dni temu pokazał, jak posiedzenie zostało zakłócone przez posłów PiS, którzy apelowali o uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Również wtedy dobitnie skomentował ich zachowanie.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA].