"Umarłbym, gdyby żona nie weszła do branży seksualnej". Rozpaczliwe wyznanie syna legendy

Matt Le Tissier spędził większość kariery piłkarskiej w Southampton FC. Grał w nim nieprzerwanie od 1986 do 2001 roku. W tym czasie rozegrał dla angielskiego klubu 478 meczów, strzelił 181 goli i zanotował 48 asyst. Po opuszczeniu Southampton grał jeszcze w Eastleigh i FC Guernsey. Ponadto, występował także w reprezentacji Anglii, w której zanotował osiem spotkań. W wieku 45 lat zakończył karierę.

Szokujące wyznanie syna legendy Premier League. "Umarłbym, gdyby moja żona nie weszła do branży seksualnej"

O ile jego życie zawodowe przez dłuższy czas było stabilne, o tyle jego życie prywatne przechodziło dużo zmian. Obecnie jest związany z Angelą Nabulsi, która w 2008 roku została jego trzecią żoną. Jednak najwięcej emocji wśród opinii publicznej wzbudziło jego pierwsze małżeństwo z Cathy Le Tissier, z którą ma dwójkę dzieci - córkę Keeleigh i syna Mitchella.

W ostatnim czasie w mediach brytyjskich głośno zrobiło się o jego synu. Niedawno Mitchell udzielił obszernego wywiadu portalowi "Daily Star", w którym podzielił się traumatycznymi przeżyciami. Syn legendy Southampton przyznał otwarcie, że kilka lat temu zmagał się z załamaniem nerwowym, w wyniku którego stracił cztery prace w ciągu siedmiu miesięcy. "Straciłem cztery prace nie przez własną głupotę, ale przez to, że nie mogłem poradzić sobie z samym sobą. Zaczynałem jedną pracę i chodziłam do łazienki co 20 minut, bo nie mogłam usiąść przy biurku i pozwolić, żeby ludzie na mnie patrzyli" - ujawnił.

W maju 2021 jego życiowa partnerka, Alex, założyła konto na stronie z treściami dla dorosłych, aby zarobić pieniądze i podreperować budżet domowy. Zdaniem Mitchella ten ruch uratował jego życie. - Myślę, że dzisiaj nie byłoby mnie już na tym świecie, gdyby Alex nie założyła konta na platformie "Only Fans". Ten ruch w dużej mierze sprawił, że wróciłem do zdrowia. Uwolniła mnie także od presji finansowej. Naprawdę nie wiem, co bym bez niej zrobił - dodał.

Alex Le Tissier odważne zdjęcia publikuje także na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 36,8 tysięcy obserwujących.

