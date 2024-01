Mistrz świata zakochany po uszy w polskiej modelce

W 2011 roku Piotr Pawlicki zdobył indywidualne mistrzostwo Europy juniorów, a trzy lata później został mistrzem świata w młodzieżowej kategorii. W jego gablocie znajdziemy także indywidualne mistrzostwo Polski z 2018 roku. To jednak nie wszystko. Pawlicki osiągał sukcesy również z kadrą narodową, dwukrotnie zdobywając Drużynowe Mistrzostwo Świata seniorów i juniorów. W klubowej karierze 29-latek do tej pory występował w zespołach z Leszna, Piły i Wrocławia. Od kwietnia Piotr Pawlicki będzie jeździł w barwach Enea Falubazu Zielona Góra.

Oto partnerka Piotra Pawlickiego. "Modelka i miłośniczka palm"

Z trybun podczas wyścigów kierowcę wspiera jego partnerka Oliwia Sawczak, która 6 września 2023 roku świętowała 27. urodziny. Na co dzień kobieta zajmuje się modelingiem oraz rozwojem profilu na Instagramie, gdzie na tę chwilę zebrała ponad 10 tys. obserwujących. Sawczak pochodzi z Tarnowa. Z Piotrem Pawlickim związała się w 2020 roku.

Zakochani uwielbiają podróże. W mediach społecznościowych często można zobaczyć ich zdjęcia z Hiszpanii, Chorwacji, Austrii czy Meksyku. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia para wybrała się na narty do włoskiego Livigno.

Oprócz zimowej aury Sawczak uwielbia przede wszystkim słoneczne klimaty, co zaznaczyła w opisie na Instagramie. "Modelka i miłośniczka palm" - napisała 27-latka. Oliwia Sawczak to także finalistka "The Look Of The Year" - jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów modelingowych w Polsce.

Piotr Pawlicki aż w pięciu sezonach PGE Ekstraligi wyjeżdżał na tor reprezentując barwy Fogo Unii Leszno. Był również stałym zawodnikiem cyklu Grand Prix, gdzie nie szło mu aż tak dobrze, jak na polskim podwórku. Nowy sezon 29-latek rozpocznie w zespole Enea Falubazu Zielona Góra, który będzie tegorocznym beniaminkiem.