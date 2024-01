Jan Tomaszewski przemówił po zwolnieniu swojej córki z TVP. Króciutko

Ostatnie tygodnie to zamieszanie wokół TVP związane ze zmianami wprowadzonymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Pracę dla stacji zakończyły główne twarze propagandy poprzednich ośmiu lat. Zmiany dotknęły także program śniadaniowy "Pytanie na Śniadanie".

Rewolucja w TVP

Według portalu "Wirtualne Media", wszyscy dotychczasowi prowadzący program otrzymali wypowiedzenie z pracy. Dziennikarze informowali m.in. o zwolnieniu Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Dopiero kilka tygodni później para potwierdziła te plotki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu "Pytanie na Śniadanie" - napisała aktorka, publikując zdjęcie z Kurzajewskim, pod którym znalazły się także podziękowania dla współpracowników i widzów. "Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski" - napisali na Instagramie.

Jan Tomaszewski zabrał głos ws. zwolnienia córki. "Różnie bywa"

Posadę straciła też jedna z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Mowa o Małgorzacie Tomaszewskiej - córce Jana Tomaszewskiego, legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. Zwolnienie 34-latki wywołało sporo emocji z racji tego, że prezenterka jest w zaawansowanej ciąży. Niedługo po decyzji stacji, Tomaszewska zabrała głos w całej sprawie. - Moje myśli krążą teraz jedynie wokół córki. Robię wszystko, by spokojnie donosić ciążę - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".

Teraz Jan Tomaszewski, na łamach portalu plejada.pl, postanowił skomentować sytuację swojej córki. - Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa - rozpoczął.

- Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa - zakończył.

