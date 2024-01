Szymon Ziółkowski nie wytrzymał po decyzji Dudy ws. Wąsika i Kamińskiego

Przez ostatnie dni cała Polska żyła sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia popełnione w 2007 roku podczas tzw. afery gruntowej. Przed zapadnięciem prawomocnego wyroku prezydent Andrzej Duda postanowił ich ułaskawić. Tyle tylko, że nie było to zgodne z prawem. Ostatecznie, funkcjonariusze zatrzymali polityków w Pałacu Prezydenckim, a następnie przewieźli ich do aresztu, gdzie spędzili kilkanaście dni. We wtorek 23 stycznia głowa państwa ponownie ułaskawiła polityków, co wywołało spore poruszenie w opinii publicznej.

W związku z zapadnięciem prawomocnego wyroku Wąsik i Kamiński nie posiadają już mandatów poselskich. Wielu ekspertów przewiduje jednak, że mimo wszystko będą próbowali je odzyskać. Takie działanie może doprowadzić do kolejnych zamieszek w państwie.

Tego obawia się m.in. Szymon Ziółkowski. Mistrz olimpijski z Sydney nie gryzł się w język i podsumował ostatnie wydarzenia związane nie tylko z Wąsikiem i Kamińskim, ale także z działaniami byłej partii rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości. Ironizował nawet, że przejrzał ich plan. "No dobra, koniec okupacji TVP. Kamiński z Wąsikiem na wolności. To czym teraz wyprowadzi PiS ludzi na ulice? Obstawiam w czwartek zadyma z próbą wejścia w/w na obrady sejmu" - zastanawiał się Ziółkowski na X.

Ziółkowski po raz kolejny zabiera głos ws. polityki

To nie pierwszy raz, kiedy mistrz olimpijski w rzucie młotem zabiera głos w sprawie wydarzeń politycznych w Polsce. Podobnie było kilka tygodni temu, kiedy politycy PiS okupowali siedzibę TVP. Wówczas Ziółkowski dość niespodziewanie uderzył w Danutę Holecką, a więc jedną z prowadzących "Wiadomości".

"Jak TVP info utrzyma programy przyrodnicze zamiast propagandy, to mam prośbę, żeby chociaż w kilku zastąpić głos Krystyny Czubówny głosem Pani Holeckiej, żebyśmy tego aksamitu nie zapomnieli" - ironizował.

W ostrych słowach wypowiedział się też na temat incydentu z Grzegorzem Braunem, kiedy to polityk Konfederacji przy pomocy gaśnicy zgasił palące się w Sejmie świece chanukowej menory. "Dzisiejsze zdarzenie w Sejmie z udziałem posła Brauna dowodzi dobitnie, że kandydaci na posłów powinni przechodzić badania psychiatryczne" - podkreślał.

Ziółkowski nie tylko interesuje się polityką, ale w przeszłości sam się w nią angażował. W latach 2015-2019 zasiadał na sali sejmowej jako poseł Platformy Obywatelskiej. W pierwszym roku politycznej kariery w wyborach parlamentarnych znalazł się na pierwszym miejscu listy PO w okręgu poznańskim. Partię opuścił w kwietniu 2022 roku.