Stanowski odpalił kolejną bombę. Pokazał wszystko na YouTubie

Krzysztof Stanowski to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim internecie. W połowie października dziennikarz ogłosił, że po blisko czterech latach kończy współpracę z "Kanałem Sportowym" i zamierza skierować uwagę na nowy projekt, a konkretnie "Kanał Zero". Jego działalność wystartuje 1 lutego, ale już teraz wiemy nieco więcej na temat osób, które będą współpracować ze Stanowskim, a także firm, które będą sponsorować przedsięwzięcie.

Krzysztof Stanowski ujawnił kolejne osoby, które będą współtworzyć "Kanał Zero". Nie brakuje zaskoczeń

Już w piątek inicjator "Kanału Zero" przedstawił nazwiska pierwszych sześciu osób, które wspólnie z nim będą brać udział w projekcie. To Andrzej Twarowski, Tomasz Rożek, Marcin Meller, Monika Goździalska, Jacek Graniecki (Tede) oraz Tomasz Raczek. Stanowski zapowiedział też, że sukcesywnie będzie ogłaszał nazwiska kolejnych współpracowników.

I słowa dotrzymał. We wtorek opublikował filmik na YouTubie, na którym pokazał, jak powstawał "Kanał Zero". Zawarł w nim m.in. nagrania z przesłuchań poszczególnych kandydatów, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, kto jeszcze będzie współtworzył przedsięwzięcie. Tym samym potwierdziły się doniesienia, że będzie to Robert Mazurek czy Przemysław Rudzki. To jednak nie koniec.

Kolejną osobą, która w znaczącym stopniu pomogła w tworzeniu projektu, jest "Atutowy", a właściwie Adam Wiśniewski, muzyk, kompozytor, producent muzyczny. Okazuje się, że to właśnie on przygotował soundtrack do nowego przedsięwzięcia. - Staram się dawać sto procent siebie, żeby uzyskać jak najlepszy efekt - podkreślał.

Drugą z ważnych postaci dla projektu jest Andrzej Borcz, a więc trener i konsultant biznesowy. Z powodzeniem inwestuje też na rynku nieruchomości. Na kanale będzie natomiast odpowiedzialny za prowadzenie "Biznesowego Zera". Zdradził również nieco więcej szczegółów związanych z tematyką, którą ma zamiar poruszać. - Chciałbym móc rozmawiać na temat, jak inwestują znane osoby w Polsce, np. piłkarze i zestawiać z osobami, które robią to bardziej lub mniej skutecznie - to był jeden z pomysłów przedstawionych przez Borcza.

Kolejną osobą, która pojawi się w "Kanale Zero" jest m.in. Rafał Zaorski, uznawany za "największego polskiego spekulanta". Jak nikt inny zna się na zdobywaniu milionów na rynkach finansowych. Najprawdopodobniej tą właśnie wiedzą oraz doświadczeniem będzie dzielił się z widzami "Kanału Zero". Poprowadzi program "Rynkowe Zero".

Poza tym poznaliśmy kilka osób odpowiedzialnych za social media, choć nie ujawniono ich nazwisk, a także kilku wydawców. Cały materiał znajdziecie w linku poniżej.

Kanał Zero zgromadził już na YouTube aż 496 tys. subskrypcji. Dla porównania "Kanał Sportowy" ma aktualnie nieco ponad milion subów. Do tej pory Stanowski opublikował na nowe platformie tylko dwa filmy. Pierwszy z nich przez dwa miesiące uzbierał 1,5 mln wyświetleń. Z kolei wideo opublikowane 23 stycznia w zaledwie dwie godziny zebrało niemal 100 tysięcy wyświetleń.