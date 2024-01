Smutny los legendarnego obiektu. Polityczny wyrzut sumienia półmilionowego miasta

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta głównym tematem miał być los Hali Arena, która od lat jest w fatalnym stanie. Obiekt nie nadaje się do użytku, przez co planowano jego gruntowną przebudowę. Mimo to prezydent Jacek Jaśkowiak stwierdził, że najtańsza oferta wstępnego przetargu o kwocie 420 mln zł przekracza budżet miasta, które nie chce się zadłużać.

Nie wiadomo, co stanie się z Halą Arena. "Nie otrzymałam żadnego słowa"

Ale podczas zebrania ani prezydent Jaśkowiak, ani jego zastępca Jędrzej Solarski się nie pojawili.

- Chodzi nam o to, aby traktowano nas poważnie. Przykro nam jest, gdy dowiadujemy się wielu rzeczy od dziennikarzy, a nie od samego prezydenta odnośnie obiektu. Kilka tygodni temu byłam na spotkaniu z prezesem MTP [Międzynarodowych Targów Poznańskich - red.], na którym otrzymałam informację, że projekt jest domykany. Nie otrzymałam wówczas żadnego słowa, że coś jest może być zagrożone w kontekście przetargu - mówiła "Głosowi Wielkopolskiemu" przewodnicząca komisji Lidia Dudziak, która wspomniała zerwanie przetargu na remont hali.

Na poniedziałkowym spotkaniu zabrakło również prezesa MTP Tomasza Kobierskiego, jednak ten przynajmniej poinformował wcześniej o swojej nieobecności. MTP od kilku lat jest spółką odpowiadającą za stan Hali Arena.

Radni jasno przyznali, że prezydentowi Poznania nie zależy na losach legendarnego obiektu. Władze miasta coraz częściej wspominają o wyburzeniu hali, która według nich może generować więcej strat niż zysków. - Taka hala widowiskowo-sportowa inaczej funkcjonuje, gdy chodzi o imprezy sportowe i inaczej kiedy odbywają się tam koncerty. Jestem w stanie sobie wyobrazić to, że koncerty są w stanie się sfinansować, czy zarobić. Jednak imprezy sportowe już niekoniecznie - mówił podczas posiedzenia przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, który wcześniej o wyburzeniu Areny pisał w mediach społecznościowych.

Głos w sprawie przyszłości Hali Arena zabrał również Mateusz Rozmiarek z PiS-u. - Uważam, by całkowicie to niszczyć i postawić coś nowego, to trochę koncepcja zatracania tego historycznego budynku w Poznaniu. Szkoda, aby Arena poszła śladami m.in. dworca kolejowego - mówił w poniedziałek polityk.

Hala Arena powstała w latach 1972-1974. Pojemność obiektu po planowanym remoncie miała wzrosnąć z 6,2 tys. do aż 9 tys. miejsc. Arena miała zostać zmodernizowana, jednak na tę chwilę wciąż stoi nietknięta.