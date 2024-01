Mariusz Pudzianowski stał się ulubieńcem całej Polski dzięki programowi "Siłacze", który przez wiele lat transmitowany był na antenie stacji TVN. Zdobył aż pięć tytułów mistrza świata strongmanów i postanowił spróbować sił w innym sporcie. Przebranżowił się na mieszane sztuki walki. Wieloletnie występy w KSW to jednak nie jego jedyna aktywność. "Pudzian" jest także właścicielem firmy transportowej.

Zobacz wideo Arkadiusz Wrzosek nokautuje na KSW. Pobiegł do kibiców, choć miał tego nie robić

Mariusz Pudzianowski odpowiada z ironią. "Leżę i zrywam dolary"

46-latek na swoich mediach społecznościowych chętnie dzieli się filmikami ukazującymi prozę codzienności. Nie inaczej było i tym razem. Sportowiec opublikował nagranie, w którym zwrócił się do swoich obserwatorów:

- Siemanko ponownie. Czasami niektórzy, jak patrzę w wiadomościach i w komentarzach... "A co on może robić od siódmej rano i gdzie on pracuje? On tylko przyjdzie i pochodzi..." - zaczął Pudzianowski.

Były mistrz świata strongmanów odpowiedział swoim krytykom, kontynuując: - Trzeba na wulkanizację, nim kierowca wyjedzie w trasę, czujniki przykładowe w kołach wymienić. Nim kierowca dotrze, no to auto już będzie stało na wulkanizacji i czujniki w kołach będą wymieniać właśnie. Więc...nie ma co robić. Tylko leży, pachnie i na siłowni siedzi - odpowiedział z ironią Pudzianowski.

- Jak to się mówi, na drzewach dolary rosną i sobie tylko chodzę i je zrywam, bo przecież to takie proste. Chodzi, zrywa dolary z drzew, a powiem Wam, że urodzaj jest, więc jest co zrywać - dodał sportowiec.

Całość nagrania opublikował na swoim Facebooku i opatrzył ironicznym opisem: "Leżę i zrywam $$$ z drzewa".

Mariusz Pudzianowski przyznał niedawno, że tęskni za MMA. Choć spekulowało się, że może dołączyć do Fame MMA, to ostatecznie te informacje zostały zdementowane. Do tej pory w swojej karierze zawodniczej stoczył 27 walk. Wygrał 17 z nich.