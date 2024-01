W Bydgoszczy w wieku 74 lat zmarł Andrzej Szajna, polski gimnastyk i uczestnik wielu turniejów międzynarodowych. Swoją karierę rozpoczął w latach 70. ubiegłego wieku i zaliczał się wtedy do najlepszych gimnastyków świata.

Andrzej Szejna był medalistą mistrzostw świata i Europy. Do końca pozostawał aktywny w gimnastycznym światku

Chociaż urodził się we Wrocławiu, to przez całą swoją sportową Andrzej Szajna związany był z Zawiszą Bydgoszcz. Reprezentował Polskę na trzech edycjach igrzysk olimpijskich - w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Najlepiej poszło mu w stolicy Bawarii, gdzie wraz z trzema braćmi Kubicami - Sylwestrem, Mikołajem i Wilhelmem - oraz Jerzym Krużą i Mieczysławem Strzałką zajęli drużynowo czwarte miejsce.

Chociaż Szajnie zabrakło szczęścia do zdobycia medalu na igrzyskach olimpijskich, to o wiele lepiej szło mu na mistrzostwach świat i mistrzostwach Europy. W 1974 roku w Warnie zdobył dwa brązowe medale w Warnie podczas mistrzostw świata w ćwiczeniach na kółkach i na drążku. Z kolei w mistrzostwach Starego Kontynentu sięgnął po złoto w 1975 roku w Bernie w ćwiczeniach na drążku. Do tego dołożył trzy srebra w skoku w 1971, 1973 oraz 1975 roku, a także trzy brązowe w na kółkach w 1971, w wolnych w 1973 oraz na drążku w 1975.

- Jeszcze w listopadzie był sędzią na mistrzostwach Polski. Do niedawna prowadził zajęcia gimnastyczne w naszym klubie - tak zmarłego wspominał Adam Czizmowski, prezes Klubu Gimnastycznego Zawisza cytowany przez portal bydgoszczinformuje.pl.