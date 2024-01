Najman odpalił kamerę i zaczął show. Jasny przekaz do Bońka. Od razu dostał kontrę

- On chciałby coś takiego zrobić. Muszę powiedzieć, że mnie to nawet trochę kręci. Ale tam występuje czterech, więc trzeba byłoby jeszcze dwóch znaleźć - powiedział niedawno były prezes PZPN. - Myśleliśmy o tym, żeby to miało charakter charytatywny. Pieniądze zostałyby przekazane na fajny cel. Najman mi się podoba, bo jest na to nieźle nakręcony - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek o walce Schreiber w Clout MMA. Zaskakujące słowa

Marcin Najman zaczepia Zbigniewa Bońka. "Ty trenuj"

Były pięściarz w nocy z soboty na niedzielę po raz kolejny postanowił zaczepić prezesa PZPN. Na swoim profilu na portalu X opublikował nagranie.

- Zibi, bonito! Zbyszku, czy Ty się ruszasz? Robisz coś? Już na wiosnę czeka nas wiekopomna rywalizacja. Ja mam nadzieję, że Ty nie zasypujesz gruszek w popiele. To, że ja tam zaraz walczę z tą starą ropuchą Murańskim, to Ty w ogóle nie bierz tego pod uwagę, bo to jest jednostrzałowiec. Dostaje jednego łokcia na łeb i jest po walce. Te konferencje to będą epickie, ale sama walka to będzie w łeb, w łeb i po zawodach. Ty się w ogóle tym nie sugeruj. Ty trenuj do naszej rywalizacji - powiedział.

- Zobacz, Bartek Kowalski - aktualny młodzieżowy mistrz Polski, aktualny młodzieżowy wicemistrz świata na żużlu jak tylko się dowiedział, że mamy się ścigać, od razu podrzucił mi furę, żebym potrenował do tej naszej wiekopomnej rywalizacji. Słuchaj, pogadaj z Tomkiem Gollobem - on też ma furę w domu. Może Ci pożyczy? Zbyszek, Ty musisz trenować. Ja nie chciałbym, żebyś Ty później jechał z koszulką z napisem "koniec wyścigu". Będzie nas czterech. Jest jeszcze Sławek Drabik, będzie jeszcze jedno bardzo mocne nazwisko bokserskie. [...] Ty się musisz Zbyszek ruszać, bo inaczej bracie na 30 metrach nie będzie co szukać. Widzimy się już na wiosnę i w końcu wyjaśnimy sobie wszystkie nasze sprawy. Pozdrawiam - dodał.

Na odpowiedź byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej nie musiał długo czekać.

- Spokojnie, robię swoje bez szumu, jak zawsze. Poza tym to Ty musisz Marcin być w gazie. Porażka to będzie wielka hańba - napisał Boniek.

Czas pokaże, czy to starcie skończy się jedynie na słowach, czy panowie rzeczywiście zmierzą się na torze żużlowym. Warto dodać, że obaj wywodzą się z miast, które słyną ze speedwaya. Wszakże Boniek urodził się w Bydgoszczy, zaś Najman jest częstochowianinem.