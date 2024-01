Historia jak z horroru. To wydarzyło się naprawdę. "Jedzenie ciał kolegów nie było najgorsze"

Historię tych tragicznych wydarzeń przypomniał Netflix. Ekranizację tej historii zatytułowaną "Śnieżne bractwo" wyreżyserował Juan Antonio Bayona. Jednym z jej tragicznych bohaterów był Roberto Canessa. W momencie katastrofy miał 19 lat.

Wstrząsająca relacja rugbysty, który był uczestnikiem katastrofy. "Czułem się jak robak"

Katastrofa miała miejsce na wysokości ponad 3600 metrów nad poziomem morza. Choć początkowo zorganizowano akcję ratunkową, to zaniechano jej już po 10 dniach. Ludzie, którzy przeżyli, musieli poradzić sobie bez żywności, leków, czy ciepłych ubrań. Na domiar złego lawina zwiększyła liczbę ofiar. Wówczas podjęto dramatyczną, niewyobrażalną wręcz decyzję. Zdecydowali się... jeść ciała martwych towarzyszy podróży.

- My już w pewnym momencie nie mieliśmy wyjścia. Nikomu jednak czegoś takiego nie życzę. Dla mnie to było upokarzające. Bardzo mnie, jako człowieka, upokorzyło. Jedząc ciała kolegów, czułem się jak najgorszy robak - mówi w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty Roberto Canessa. Stwierdził jednak, że to nie akty kanibalizmu były najgorsze. - To nie był najgorszy moment. Lawina. W teorii, kiedy twój samolot uderza o górę, powinieneś zginąć. Ale skoro przeżyłeś, to myślisz, że naprawdę najgorsze już za tobą. Przeżyłeś, czekasz na pomoc. I nagle giniesz w lawinie. A taki los spotkał moich przyjaciół. Nie mogę się z tym pogodzić - powiedział.

Mężczyzna, który w swoim życiu udzielił wielu wywiadów, wracając do tych tragicznych wydarzeń, tłumaczy, że w tamtym momencie myślał o powrocie do domu. - Chciałem żyć, wrócić do osób, które kochałem, chciałem odwiedzić rodziców kolegów, którzy zginęli. To była moja motywacja. I nigdy tej decyzji nie żałowałem. Choć, jak wspomniałem, to było najbardziej upokarzające, co mnie w życiu spotkało - dodaje.

Canessa, obok Nando Parrado, był jednym z dwóch rozbitków, którzy zdecydowali się na rozpaczliwą drogę po pomoc. Tę udało się odnaleźć po 10 dniach. Mozolna wędrówka przez mordercze góry sprawiła, że mężczyzna stracił wówczas 30 kilogramów.

Jego historia skończyła się szczęśliwie. Skończył studia medyczne, ale także kontynuował grę w rugby. Po latach został słynnym kardiochirurgiem dziecięcym. - Dostałem drugie życie i zrobiłem wiele, aby go nie zmarnować. I myślę, że mi się udało - mówi dla WP SportoweFakty. Tego szczęścia nie mieli inni. W katastrofie lotu Fuerza Area Uruguayana 571 zginęło 29 osób.