Najman był stałym gościem u Rachonia. Teraz zabrał głos w sprawie zarobków w TVP

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że w Telewizji Polskiej istniał specjalny system wynagradzania publicystów, którzy udzielali swoich wypowiedzi do audycji informacyjnych i publicystycznych. Zgodnie ze wpisem europosła Krzysztofa Brejzy, najwyższy pułap wynagrodzenia w 2023 roku na bazie umów ryczałtowych wynosił blisko 300 tys. złotych. Jednorazowe świadczenie wyceniano na 500 złotych. Do pobierania wynagrodzeń przyznał się m.in. Jan Pietrzak czy raper Wujek Samo Zło. W programach TVP występował też Marcin Najman.

Najman reaguje na wieści o zarobkach dla komentatorów TVP. "To skandal"

Pudelek postanowił skontaktować się z Marcinem Najmanem, by dowiedzieć się, czy zawodnik federacji freak fightowych otrzymywał wynagrodzenie za eksperckie wypowiedzi dla TVP. Najman podkreślił, że nie otrzymał wynagrodzenia od telewizji publicznej, ale postanowił odnieść się do całego procederu. - Pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Zarówno zarobki niektórych prezenterów, jak i komentatorów TVP to skandal. Słyszałem o sporo wyższych zarobkach ludzi za udział w programach innych stacji niż te 500 zł, natomiast nie za udzielenie tzw. setki. Nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją - powiedział.

- To różnica, kiedy idziesz do programu i występujesz przez 40 minut, a co innego, gdy stajesz i udzielasz krótkiego komentarza. W TVP była manipulacja, oczywiście, natomiast w TVN-ie też można to zauważyć. Powinno zapraszać się ludzi do programów publicystycznych z różnymi poglądami, a nie takich, którzy mają jeden pogląd - dodaje Najman. A jak wypowiada się na temat rewolucji w TVP, do której doszło po ostatnich wyborach parlamentarnych?

- Ja, przyznam, że nie mam swoich przedstawicieli w Sejmie. Nie głosowałem na nikogo, kto jest posłem. Natomiast chciałem powiedzieć, że władza ma prawo wprowadzać zmiany w TVP, ale to, w jaki sposób to zrobiła, każdy widział i to mi się nie podobało. Nagrania, gdzie każdy wchodzi do gabinetu prezesa i takowym się ogłasza, widzieli wszyscy - podsumował.

Najman znów pojawi się w oktagonie. Pojedynek na wyjątkowych zasadach

Cztery ostatnie pojedynki Najmana we freak fightach kończyły się porażkami, odpowiednio z Andrzejem Fonfarą, Piotrem Lizakowskim i dwukrotnie z Adrianem Ciosem. Teraz przed Najmanem pojedynek z Jackiem Murańskim na Clout MMA 4 w formule "dirty street boxing". Mowa tutaj m.in. o możliwych uderzeniach łokciem czy z główki, dozwolonymi młotkami i backfistami. W czwartej rundzie zasady będą zaostrzone, a dozwolone będą kopnięcia, soccer kicki czy dobijanie w parterze. Walka odbędzie się 9 marca tego roku.