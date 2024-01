Koszmar byłej partnerki Rzeźniczaka. Trafiła do szpitala

Pod koniec roku Jakub Rzeźniczak wraz z żoną zagościł w programie "Dzień Dobry TVN". W pewnym momencie piłkarz zaczął mówić o relacjach z córką z poprzedniego związku. - Nie mam z córką kontaktu. To moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało - mówił Rzeźniczak. Matką małej Inez jest Ewelina Taraszkiewicz, czyli kobieta, z którą piłkarz kilka lat temu zdradził ówczesną żonę Edytę Zając. Ich dziecko przyszło na świat w 2017 roku.

Matka córki Rzeźniczaka przeżywa dramat. Nie obyło się bez kroplówki

Po tej kontrowersyjnej wypowiedzi matka dziecka Jakuba Rzeźniczaka była zbulwersowana. "Dla mnie to karygodne poruszanie takich tematów, gdzie coś już było powiedziane i z tego powodu toczą się jakieś sprawy sądowe. Więc ucinając już wszelkie spekulacje i pytania - tak, sprawy sądowe się toczą zarówno wobec Pauliny jak i Kuby. Kuba jeszcze nie miał żadnych rozpraw, natomiast ja nie jestem od tego, żeby go informować, że akt oskarżenia wpłynął do sądu" - przekazała wówczas w mediach społecznościowych Taraszkiewicz.

Niedawno matka Inez zaczęła borykać się z problemami zdrowotnymi, przekazując na Instagramie smutne informacje. "Za dużo stresu i nerwów i znowu to musiało się tak skończyć" - napisała, pokazując na stories, że jest podpięta pod kroplówkę i przebywa w szpitalu.

Taraszkiewicz nie zdradziła więcej szczegółów, przez co nie wiadomo, jaki obecnie jest jej stan zdrowia.

Konsekwencją słów Rzeźniczaka o relacjach z córką nie była jedynie reakcja byłej partnerki. W piątek 12 stycznia gruchnęła informacja o tym, że Kotwica Kołobrzeg jednostronnie wypowiedziała piłkarzowi kontrakt. "Kotwica wskazała w piśmie datowanym na 9 stycznia 2024 r., że Rzeźniczak w sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności), a także w sposób rażący naruszył postanowienia kontraktu" - przekazał klub w oświadczeniu. Sprawę ma rozpatrzeć Piłkarski Sąd Polubowny.