Oficjalnie. Maja Strzelczyk dołączyła do nowej stacji. "Świetny transfer"

Maja Strzelczyk to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych, którą kibice najbardziej kojarzą ze spotkań ekstraklasy. Pod koniec zeszłego roku odeszła z CANAL+ Sport, ale nie ujawniała, co będzie robić dalej. Teraz jest już jasne, że będzie można ją oglądać w Telewizji Polskiej. W mediach społecznościowych ogłosił to dyrektor stacji, do której trafiła. Wiadomo też, kiedy po raz pierwszy pojawi się na antenie.

