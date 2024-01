Sceny w Kanale Sportowym. Zwolnili go, zatrudnili z powrotem, a teraz odszedł sam

O Macieju Dąbrowskim, youtuberze znanym jako "Człowiek Warga", zrobiło się głośno, gdy w sieci nowe życie dostał jego filmik sprzed lat. Dąbrowski w wulgarny sposób żartował w jego trakcie z nastolatek. On sam przeprosił, przyznając, że zachowanie było naganne.

"Film ten nagrywaliśmy dziewięć lat temu, starając się naginać granice humoru. Tutaj ewidentnie ją przekroczyłem. Te żarty się bardzo źle zestarzały, tym bardziej patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce" - napisał na Twitterze youtuber. W związku z tym "Kanał Sportowy", gdzie Dąbrowski prowadził poranki, zerwał z nim współpracę.

Jak się później okazało, rozbrat nie trwał długo, bo już po miesiącu "Człowiek Warga" wrócił na stare śmieci. "Uważamy, że są rzeczy, od których nie ma odwrotu, a są takie, za które po prostu nie można płacić całe życie" - powiedział Tomasz Smokowski w programie "Hejt Park", argumentując decyzję o przywróceniu Dąbrowskiego do programu "KS Poranek".

Tyle że w poniedziałek "Kanał Sportowy" przekazał sensacyjne informacje w sprawie "Człowieka Wargi". "Dzisiejszy 'KS Poranek' był pożegnalnym występem w KS 'Człowieka Wargi'. Dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia" - czytamy w komunikacie.

Post błyskawicznie został udostępniony przez Dąbrowskiego, który wyjaśnił, że decyzja należała do niego. "Dziękuję. Pozdrawiam. Jakby co - nikt nikogo nie wyjebał. Dzisiaj powiedziałem szefostwu, że odchodzę z KS. Do zobaczenia, Kochani" - napisał, ucinając domysły.

W ostatnim czasie - poza Dąbrowskim i Stanowskim - z "Kanału Sportowego" odeszli m.in. Przemysław Rudzki, Monika Wądołowska, Jakub Białek czy Kamil Gapiński.