Rozboje i kradzieże były normą. Gortat wychował się w dzielnicy, którą zna cała Polska

Marcin Gortat występował na parkietach NBA od 2007 roku. W najsilniejszej koszykarskiej lidze na świecie rozegrał aż 12 sezonów, zapisując się tym samym na kartach historii polskiego sportu. - Nadszedł czas na zakończenie kariery. To już ten moment, gdy minął rok. Tak jak powiedziałem na początku, że daję sobie rok, żeby zobaczyć, co mi życie przyniesie. Przyniosło taką decyzję, że odchodzę na emeryturę i kończę moje profesjonalne granie - mówił w lutym 2020 roku. Cofnijmy się jednak do czasów, kiedy Marcin stawiał pierwsze kroki w sporcie. A robił to w miejscu, które jest jednym z najniebezpieczniejszych w Polsce.

Gortat wychowywał się w niebezpiecznej dzielnicy. "Czekałem trzy lata, żeby kupić mieszkanie w moim bloku"

Gortat urodził się 17 lutego 1984 w Łodzi. Co ciekawe, w najmłodszych latach życia nie trenował koszykówki. Skupił się na piłce nożnej oraz sportach lekkoatletycznych. W 2000 r. w wieku 16 lat został mistrzem Łodzi w skoku wzwyż, rok później z piłkarskim młodzieżowym zespołem ŁKS-u zdobył mistrzostwo regionu łódzkiego. W tamtym czasie Marcin Gortat dorastał i wychowywał się na Bałutach, które są uważane za bardzo niebezpieczną dzielnicę nie tylko w Łodzi, ale i całym kraju.

Bałuty zostały włączone w granice Łodzi dopiero w 1915 roku. Od początków swojego istnienia był to typowo robotniczy region, w którym funkcjonowało wiele fabryk zatrudniających lokalną społeczność. Kiedy jednak fabryki upadały, na Bałutach zapanowała bieda, a przestępczość rozwijała się w bardzo szybkim tempie. W dzień ulice były puste. Za to nocą dochodziło do rozbojów, kradzieży. Tylko w 2002 r., jak podaje portal turystyka.wp.pl, skradziono tam ponad tysiąc samochodów. Na Bałutach dochodziło także do krwawych wojen pomiędzy pseudokibicami Widzewa i ŁKS-u.

W takiej okolicy wychowywał się późniejszy zawodnik NBA Marcin Gortat. Koszykarz opuścił Bałuty w 2003 r., kiedy miał 19 lat. Wtedy zgłosił się po niego niemiecki klub Rhein Energie Koeln. Dwa lata później Gortat w drugiej rundzie draftu został wybrany przez Phoenix Suns.

Jak Marcin Gortat wspomina młodość spędzoną na ulicach łódzkiej dzielnicy? Z jego słów można wywnioskować, że ma do niej ogromny sentyment. W 2013 roku były koszykarz oprowadzał wycieczkę po Bałutach, spotykając się z lokalnymi mieszkańcami. - Nieważne, gdzie będę grał. Nieważne, gdzie będę mieszkał. Zawsze będę wracał na Bałuty. To jest miejsce, gdzie się wychowałem, tzw. stare śmieci - mówił ponad dziesięć lat temu Marcin Gortat, stojąc w centrum niebezpiecznej dzielnicy.

- Wszyscy mi powtarzają, że jesteś takim zawodnikiem, który zarabia mnóstwo pieniędzy. Może wybudować sobie dom, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak duży. Będę wracał do mojego bloku. Czekałem trzy lata, żeby kupić w nim mieszkanie. Jest ode mnie oddalone o 50 metrów - dodał koszykarz. Nagranie z wydarzenia pojawiło się na kanale "Dziennika Łódzkiego". Jak widać, pomimo niechlubnej opinii, jaką przez lata wyrobiły sobie Bałuty, Marcin Gortat z szacunkiem i uśmiechem wypowiada się o rodzinnych stronach.