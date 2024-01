Lewandowski przekazał na WOŚP jedną rzecz. Tyle trzeba zapłacić

Nie od dziś wiadomo, że Robert Lewandowski chętnie bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. W 2018 roku reprezentant Polski, wraz z małżonką Anną, wsparli finansowo Centrum Zdrowia Dziecka kwotą 500 tysięcy złotych, dzięki czemu placówka mogła dokończyć remont. W 2016 roku 35-latek nie przeszedł obojętnie obok Cypriana Gawłowa, u którego zdiagnozowano poważną wadę rozwojową. Wówczas przekazał 100 tysięcy złotych na leczenie chłopca. To tylko przykłady niektórych akcji, które wsparł Lewandowski.

Zobacz wideo Rywale polskich skoczków biją wszystkich. "Najlepsza wojskowa technologia"

Wyjątkowa aukcja Roberta Lewandowskiego przed finałem WOŚP

Teraz dał kolejny dowód swojej empatii i wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Cześć, kochani. Już za chwilę kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnio natrafiłem w internecie na list chłopca z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Warszawie, dla którego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również piękna tradycja. Wojtek na swoją akcję przygotował ręcznie robione bransoletki, a ja dorzucam do bransoletek koszulkę FC Barcelony z podpisami całej drużyny. Gramy razem do końca świata i jeden dzień dłużej" - powiedział Lewandowski na filmiku zamieszczonym na Instagramie.

W tym roku polski napastnik wystawił na aukcję swoją koszulkę klubową z podpisami zawodników Barcelona oraz bransoletki ręcznie wykonane przez 10-letniego Wojtka. Licytacja jest już aktywna i na ten moment bierze w niej udział 13 osób. Aktualna cena to 10 tys. 199 zł, a do zakończenia aukcji pozostało 20 dni - 6.02.2024 r. godz. 17:00.

W poprzednich latach Lewandowski przekazał m.in. korki, w których występował przeciwko Dynamu Kijów w Lidze Mistrzów, czy też smoking.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w niedzielę, 28 stycznia. W wielu miastach zorganizowane zostaną liczne wydarzenia, imprezy i koncerty. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze dla oddziałów pulmonologicznych pod hasłem "Tu wszystko gra OK".