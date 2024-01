Mafijne zagrywki PiS. Tak chcieli złamać Gortata

Marcin Gortat w ostatnim czasie jest bardzo aktywny jeśli chodzi o komentarze do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Były koszykarz NBA szczególnie często zabierał głos w budzącej wiele emocji sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy od kilku dni są w więzieniu. Przy tej okazji wdał się w dyskusję z posłem Solidarnej Polski Januszem Kowalskim. Polityk stwierdził, że "Gortat szoruje po dnie bez honoru i klasy". - "Janusz uspokój się" cyt: Michała Kołodziejczaka. Teraz to już ewidentnie próbujesz sobie robić PR na sportowcach i aktorach. Obawiam się, że nic ci to nie pomoże - odpowiedział Gortat, dodając hasztag "Idź do Ojca Stanu".

Gortat przez długi czas pozostawał neutralny politycznie i nie zabierał szczególnie głosu w najważniejszych sprawach. Zmieniło się to przy okazji październikowych wyborów parlamentarnych, gdy zaczął coraz częściej i głośniej wypowiadać się krytycznie o ewentualnych kolejnych czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie przez lata udanie współpracował z rządem PiS-u, organizując wiele wydarzeń sportowych i charytatywnych.

Marcin Gortat o spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. "Mam ominąć bokiem?"

W rozmowie z Moniką Olejnik Gortat opowiedział o przypadkowym spotkaniu w Łodzi z Rafałem Trzaskowskim i prezydent miasta Hanną Zdanowską, które miało miejsce w czasie kampanii wyborczej na prezydenta RP w 2020 roku. A nawet nie tyle spotkaniu, ile reakcji polityków PiS-u, którzy chcieli kontrolować jego ruchy w stylu przywodzącym historie mafijne. Sugerowali, żeby nie spotykał z się z politykami z drugiej strony sceny politycznej.

- Parę godzin później dostaliśmy telefon od jednego z ministerstw, gdzie dostaliśmy informację, że "jeżeli mamy razem dalej współpracować i ministerstwo ma się angażować w działania z fundacją i Marcinem Gortatem, to Marcin musi uważać, na kogo wpada". To był dla mnie taki sygnał, że to nie tak powinno w naszym kraju wyglądać - mówił były zawodnik m.in. Orlando Magic.

- Ja nie mam prawa wpaść na panią prezydent mojego miasta, z którą znam się wiele, wiele lat. A to, że akurat przechodził pan Rafał Trzaskowski jako kandydat? To mam, przepraszam, ominąć bokiem? Rozmawialiśmy dosłownie przez minutę - wyjaśnił Gortat. Tłumaczył, że Trzaskowski opowiedział mu o czasie studiów w Detroit, gdy oglądał tamtejszy zespół Pistons, nazywany potocznie "Bad Boys" z powodu występujących wtedy Denisa Rodmana, Billa Laimbeera, czy Vinniego Johnsona.

- Zdałem sobie sprawę, że to nie powinno tak wyglądać. Sytuacji było o wiele więcej. Niektóre były bardziej przytłaczające. Teraz nie ma sensu tego roztrząsać. Jest nowy czas. Odetchnąłem z ulgą - podsumował Marcin Gortat.