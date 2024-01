Ależ Lewandowska wypaliła tuż przed El Clasico! Oto, co powiedziała o Robercie

Robert Lewandowski zaczął ostatnio wreszcie trafiać do siatki rywala. Nie dość, że strzelił gola w pucharowym starciu z Barbastro, to pokonał również bramkarza Osasuny w czwartkowym półfinale Superpucharu Hiszpanii. Kibice FC Barcelony wierzą zatem, że podtrzyma passę i zdobędzie bramkę w finale z Realem Madryt. Przed meczem wypowiedziała się Anna Lewandowska, która powiedziała, co dokładnie zrobi tym razem na boisku jej mąż.

